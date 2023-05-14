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DEVA Partisi lideri Babacan ve eşi oylarını kullandı

2023-05-14 13:02:08
DEVA Partisi lideri Babacan ve eşi oylarını kullandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, Ankara'da oy kullandı.

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Foto - DEVA Partisi lideri Babacan ve eşi oylarını kullandı

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor.

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Foto - DEVA Partisi lideri Babacan ve eşi oylarını kullandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan d6a Ankara Bilkent’te T Emlak Bankası Ortaokulu'na gelerek, 4572 no’lu sandıkta oylarını kullandı.

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