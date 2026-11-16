COP31’de katılım rekoru kapıda! Antalya’da ziyaretçi sayısı 314 bini aştı!

DUBAİ'NİN REKORU KIRILABİLİR: COP31'in ilk 7 gününde, uluslararası iklim müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'ye kayıt yaptıranların sayısı 102 bin 610'a yükseldi. Herkese açık etkinliklerin düzenlendiği Yeşil Bölge'yi ise 212 bin kişi ziyaret etti. Böylece iki bölgedeki kayıt ve ziyaret sayılarının toplamı 314 bin 610'a ulaştı. 2023 yılında Dubai'de gerçekleştirilen COP28 Zirvesi'nde 112 bin 724 katılımcıyla ulaşılan rekor seviyeye, Antalya'daki konferansın henüz ilk haftasında yaklaşıldı. Zirvenin kalan günlerinde özellikle Mavi Bölge'deki katılımın artmasıyla yeni bir rekor kırılması bekleniyor.