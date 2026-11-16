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COP31’de katılım rekoru kapıda! Antalya’da ziyaretçi sayısı 314 bini aştı!

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COP31’de katılım rekoru kapıda! Antalya’da ziyaretçi sayısı 314 bini aştı!

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ilk 7 gününde Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt yaptırdı, Yeşil Bölge'yi ise 212 bin kişi ziyaret etti. Toplam katılımın 314 bini aştığı zirvenin, 2023'te Dubai'de kırılan rekoru geride bırakması bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), yoğun katılımla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından devlet temsilcilerini, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini buluşturan zirve, katılımcı sayısında tarihî bir rekora yaklaşıyor.

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Foto - COP31’de katılım rekoru kapıda! Antalya’da ziyaretçi sayısı 314 bini aştı!

DUBAİ'NİN REKORU KIRILABİLİR: COP31'in ilk 7 gününde, uluslararası iklim müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'ye kayıt yaptıranların sayısı 102 bin 610'a yükseldi. Herkese açık etkinliklerin düzenlendiği Yeşil Bölge'yi ise 212 bin kişi ziyaret etti. Böylece iki bölgedeki kayıt ve ziyaret sayılarının toplamı 314 bin 610'a ulaştı. 2023 yılında Dubai'de gerçekleştirilen COP28 Zirvesi'nde 112 bin 724 katılımcıyla ulaşılan rekor seviyeye, Antalya'daki konferansın henüz ilk haftasında yaklaşıldı. Zirvenin kalan günlerinde özellikle Mavi Bölge'deki katılımın artmasıyla yeni bir rekor kırılması bekleniyor.

#2
Foto - COP31’de katılım rekoru kapıda! Antalya’da ziyaretçi sayısı 314 bini aştı!

1.500'DEN FAZLA PANEL DÜZENLENİYOR: COP31 kapsamında oluşturulan Yeşil Bölge'de iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik geniş kapsamlı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bölgede 1.500'ün üzerinde panel düzenlenirken, bunların 400'den fazlası 6 tematik merkezde gerçekleştiriliyor. Panellerde bilim ve teknoloji, iklim finansmanı, dirençli şehirler, enerji ve ulaşım, yeşil sanayileşme ile sıfır atık konuları ele alınıyor. Toplam 9 sahnede düzenlenen etkinlikler saat 10.00'da başlayarak 17.30'a kadar devam ediyor. Tematik merkezlerdeki paneller COP31'in resmî YouTube kanalından da canlı yayımlanıyor.

#3
Foto - COP31’de katılım rekoru kapıda! Antalya’da ziyaretçi sayısı 314 bini aştı!

MAVİ VE YEŞİL BÖLGE ARASINDA YENİ MODEL: COP31'de Mavi Bölge ile Yeşil Bölge arasında özel bir programlama modeli uygulanıyor. Aynalama adı verilen sistemle, uluslararası müzakerelerde gündeme gelen konular aynı gün Yeşil Bölge'de daha geniş kitlelere aktarılıyor. Böylece devletlerin iklim politikalarına ilişkin görüşmeleriyle kamu, özel sektör ve sivil toplumun hayata geçirdiği uygulamalar arasında bağlantı kuruluyor. Mavi Bölge'de uluslararası iklim politikalarına ilişkin müzakereler yürütülürken, Yeşil Bölge'de iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projeler ve çözüm önerileri değerlendiriliyor.

#4
Foto - COP31’de katılım rekoru kapıda! Antalya’da ziyaretçi sayısı 314 bini aştı!

GÜNLÜK ANALİZLER ETKİ ATLASI'NDA TOPLANIYOR: Zirvede gerçekleştirilen panellerin sonuçları da kapsamlı şekilde kayıt altına alınıyor. Raportörlerin hazırladığı notlar ve yayın kayıtlarından yararlanılarak günlük değerlendirmeler oluşturuluyor. Bu değerlendirmeler, ısı haritaları, infografikler ve raporlarla desteklenerek COP31 Etki Atlası'nda bir araya getiriliyor. Elde edilen verilerin Türkiye'nin ve diğer ülkelerin iklim politikalarının geliştirilmesinde kullanılması hedefleniyor.

#5
Foto - COP31’de katılım rekoru kapıda! Antalya’da ziyaretçi sayısı 314 bini aştı!

İKLİM MÜCADELESİ SANATLA BULUŞUYOR: COP31 kapsamında kültür ve sanat etkinliklerine de yer veriliyor. COP Art programı çerçevesinde oluşturulan COP Art Talks sahnesinde Türk ve uluslararası sanatçılar, müze temsilcileri ve çevre alanında faaliyet gösteren kuruluşlar bir araya geliyor. Etkinliklerle iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve sürdürülebilirlik çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

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