COP31’de katılım rekoru kapıda! Antalya’da ziyaretçi sayısı 314 bini aştı!
Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ilk 7 gününde Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt yaptırdı, Yeşil Bölge'yi ise 212 bin kişi ziyaret etti. Toplam katılımın 314 bini aştığı zirvenin, 2023'te Dubai'de kırılan rekoru geride bırakması bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), yoğun katılımla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından devlet temsilcilerini, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini buluşturan zirve, katılımcı sayısında tarihî bir rekora yaklaşıyor.