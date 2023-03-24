Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Dev canlının da bulunduğu Florida bataklığı bu eşsiz yaratıklara ev sahipliği yapıyor. Birman pitonları dünyanın en uzun yılan türü olarak biliniyor. Uzunlukları 7 metreye kadar ulaşan bu canlıların ağırlığı 90 kiloya kadar çıkıyor.