Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Daha önce bu kadar büyük bir yılan görülmemişti. Yılanın karnındaki şişkinlik dikkat çekti.
Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı.
Kısa bir süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı.
Manzara korkunçtu...
Sadece kafasının büyüklüğü 20 cm olan dev piton karnını doyurmak için en yanlış tercihi yapmıştı.
Kirpinin okları yılanın iç organlarını parçaladığı anlaşıldı.
Dev yılanının karnından çıkan şok etti! Bu da başka bir yılan
Doğa gezintisi yapan bir grup, yeni beslendiği anlaşılan karnı şişkin bir yılan yakaladı.
Hareket edemeyen yılanın karnını açan avcılar, içinden çıkan karşısında şok oldu.
Zira dev yılanın içinde kendi gibi dev bir yılan vardı.
Yani yılan yılanı yutmuştu.
Meksika'da köylüler 25 ft yani yaklaşık 6 metre uzunluğundaki yılanı sopayla öldürdü. Dev yılanın çocukları yutmasından endişelenen köylüler, yılanın kafasına yüzlerce sopa darbesi indirdi...
Öldürülen dev yılanı köprüye asan Benito Juarez köyü sakinleri, "Bu yılan hayvanlarımızı yuttu. Çok sayıda hayvanımız kayboldu.Onları da bunun yediğini sanıyoruz. Öldürmesek çocuklarımızı da yutabilirdi" diyerek kendini savundular...
Demiryolu köprüsünün hemen yanına uzatılan yılanın kafasını kılıçla kestiler. Geçtiğimiz yıllarda Çin'de bu yılanın iki katı büyüklüğünde başka bir yılan öldürülmüştü
Bir önceki rekorun sahibi piton ise yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda ve 87 yumurtası olan bir dişiydi.
Dev canlının da bulunduğu Florida bataklığı bu eşsiz yaratıklara ev sahipliği yapıyor. Birman pitonları dünyanın en uzun yılan türü olarak biliniyor. Uzunlukları 7 metreye kadar ulaşan bu canlıların ağırlığı 90 kiloya kadar çıkıyor.
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