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Doğa
19
Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

2023-03-24 15:00:14
Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

#1
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Daha önce bu kadar büyük bir yılan görülmemişti. Yılanın karnındaki şişkinlik dikkat çekti.

#2
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı.

#3
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Kısa bir süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı.

#4
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Manzara korkunçtu...

#5
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Sadece kafasının büyüklüğü 20 cm olan dev piton karnını doyurmak için en yanlış tercihi yapmıştı.

#6
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

#7
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Kirpinin okları yılanın iç organlarını parçaladığı anlaşıldı.

#8
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Dev yılanının karnından çıkan şok etti! Bu da başka bir yılan

#9
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Doğa gezintisi yapan bir grup, yeni beslendiği anlaşılan karnı şişkin bir yılan yakaladı.

#10
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Hareket edemeyen yılanın karnını açan avcılar, içinden çıkan karşısında şok oldu.

#11
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Zira dev yılanın içinde kendi gibi dev bir yılan vardı.

#12
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Yani yılan yılanı yutmuştu.

#13
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Meksika'da köylüler 25 ft yani yaklaşık 6 metre uzunluğundaki yılanı sopayla öldürdü. Dev yılanın çocukları yutmasından endişelenen köylüler, yılanın kafasına yüzlerce sopa darbesi indirdi...

#14
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Öldürülen dev yılanı köprüye asan Benito Juarez köyü sakinleri, "Bu yılan hayvanlarımızı yuttu. Çok sayıda hayvanımız kayboldu.Onları da bunun yediğini sanıyoruz. Öldürmesek çocuklarımızı da yutabilirdi" diyerek kendini savundular...

#15
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Demiryolu köprüsünün hemen yanına uzatılan yılanın kafasını kılıçla kestiler. Geçtiğimiz yıllarda Çin'de bu yılanın iki katı büyüklüğünde başka bir yılan öldürülmüştü

#16
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

#17
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Bir önceki rekorun sahibi piton ise yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda ve 87 yumurtası olan bir dişiydi.

#18
Foto - Dev Yılanı Görenler Gözlerine İnanamadı! Karnından çıkan şeye dikkat edin

Dev canlının da bulunduğu Florida bataklığı bu eşsiz yaratıklara ev sahipliği yapıyor. Birman pitonları dünyanın en uzun yılan türü olarak biliniyor. Uzunlukları 7 metreye kadar ulaşan bu canlıların ağırlığı 90 kiloya kadar çıkıyor.

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