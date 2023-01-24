2023-01-24 08:24:49 Dev yılan avını yuttu, kabusu yaşadı!
Dev piton yılanı yakaladığı avını yedikten sonra kabusu yaşadı.
Dev piton yılanı yakaladığı avını yedikten sonra kabusu yaşadı.
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay meydana geldi.
Yakaladığı avını yiyen piton daha sonra aç olan aslanların avı oldu.
O anlar ise belgeselci tarafından böyle görüntülendi.
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay yaşandı. Karnı aç olan dev piton karnını doyurduktan sonra kabusu yaşadı.
Avını yiyen piton daha sonra hareket etmekte zorlandı.
Bölgede aç gezen aslanlar av arayışına girince karnı şiş olan pitonu gözüne kestirdi.
Dehşet dolu anlar bir belgeselcinin kamerasına böyle yansıdı.
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