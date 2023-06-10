Dev ördek Hong Kong'a geri döndü

Dev plastik ördek, 1989 Tiananmen olaylarının 24. yıl dönümünden sadece birkaç hafta önce Hong Kong'un Victoria Limanı'na varmıştı. Tiananmen Meydanı'ndaki protestolar esnasında çekilen ve dünyanın en ünlü fotoğrafları arasına giren "tank adam" fotoğrafı ile oynanmıştı. Çin'in askeri tankları yerine dev sarı ördekler yerleştirilmişti. Sosyal medyada viral olmasının ardından "dev sarı ördek" terimi engellenmişti. 2001 yılında Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman tarafından tasarlanan ördek, daha önce de Osaka, Sydney ve Sao Paulo gibi şehirlerde boy gösterdi.