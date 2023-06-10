  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
3
Dev ördek Hong Kong'a geri döndü

2023-06-10 11:10:09
Dev ördek Hong Kong'a geri döndü

Hollandalı bir sanatçı tarafından tasarlanan dev plastik ördek, 10 yıl aranın ardından Hong Kong'a geri döndü. Dev sarı ördek görenlerin ilgi odağı oldu.

#1
Foto - Dev ördek Hong Kong'a geri döndü

10 yıl sonra Hong Kong'a geri döndü. Bu sefer yalnız değildi. Yanında arkadaşı da vardı. Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman tarafından tasarlanan bu dev sarı plastik ördekler 18 metre yüksekliğinde. Şişme dev ördekler arkadaşlığa ve bağlantı kurmaya vurgu yapıyor.

#2
Foto - Dev ördek Hong Kong'a geri döndü

Dev plastik ördek, 1989 Tiananmen olaylarının 24. yıl dönümünden sadece birkaç hafta önce Hong Kong'un Victoria Limanı'na varmıştı. Tiananmen Meydanı'ndaki protestolar esnasında çekilen ve dünyanın en ünlü fotoğrafları arasına giren "tank adam" fotoğrafı ile oynanmıştı. Çin'in askeri tankları yerine dev sarı ördekler yerleştirilmişti. Sosyal medyada viral olmasının ardından "dev sarı ördek" terimi engellenmişti. 2001 yılında Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman tarafından tasarlanan ördek, daha önce de Osaka, Sydney ve Sao Paulo gibi şehirlerde boy gösterdi.

ABD'den şok eden plan! Beyaz Saray: İran, Rusya’nın İHA fabrikası kurmasına izin verildi!
Dünya

ABD'den şok eden plan! Beyaz Saray: İran, Rusya’nın İHA fabrikası kurmasına izin verildi!

ABD ile Ruslar arasında teknoloji konusunda müthiş bir adım atılıyor. Milyonlarca dolarlık hamle ile fabrika ile yatırım yapılacak. Beyaz Sa..
Evde saç çıkartan şampuan nasıl yapılır? 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın! Kimyasallardan uzun tutun!
Kadın - Aile

Evde saç çıkartan şampuan nasıl yapılır? 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın! Kimyasallardan uzun tutun!

Mevsim geçişlerinde, sağlıksız beslenme durumlarında ya da ruhsal bozukluklarda görülen saç dökülmesi kadınların önem verdiği konulardan bir..
Koltuğuna göz dikince böyle kıvırdı! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması
Siyaset

Koltuğuna göz dikince böyle kıvırdı! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten bir Ekrem İmamoğlu açıklaması geldi.
Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı!
Medya

Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı!

Uğur Dündar, 'Kurultay'da aday olacak mısınız' sorusuna kaçamak cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sözcü TV canlı yayınında köşeye sıkıştırdı..
Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti sinyali!
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti sinyali!

HDP ile ittifakı sebebi ile İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kurma sinyali verdi.
Dolar kuru 23 TL! Altını doları olanlar dikkat: Altında ve dolarda son o rakam bu! Tahminini revize ettiler
Ekonomi

Dolar kuru 23 TL! Altını doları olanlar dikkat: Altında ve dolarda son o rakam bu! Tahminini revize ettiler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, borsa ve gram altın için tahminlerini açıkladı... Doları olanların kaybedeceğini s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23