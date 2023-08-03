Dev markalar çaresiz kaldı! Elektrikli̇ otomobi̇llerde yeni̇ sorun patladı!

Diğer yanda GM CEO’su Mary Barra da elektrikli araç üretimini hızlandıkmak istediklerini ancak yaşanan batarya tedarik sorunları nedeniyle bu hedefe ulaşamayabileceklerini belirtiyor. Şirketin Kanada’da yer alan bir tesisindeki üretimin durması da batarya tedarik sorununa bağlanıyor. Porsche da elektrikli otomobilleri için batarya tedarik sorunu yaşayan markalar arasında. Bu yılki hedeflerine ulaşmaları için batarya tedariğinde yaşanan sorunları çözmek zorunda olduklarını aktaran CEO Oliver Blume, batarya şirketlerinin hammadde ve üretim kapasitesi sorunu yaşadıklarını ifade etti. Markalar arasındaki elektrikli araç yarışı kızıştıkça önümüzdeki günlerde bataryalar için hayati önem taşıyan hammaddelerin temin edilmesinde ve üretim bantlarındaki sorunların artması bekleniyor. Peki siz elektrikli otomobiller ve yaşanan batarya sıkıntısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.