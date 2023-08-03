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Otomotiv
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Dev markalar çaresiz kaldı! Elektrikli̇ otomobi̇llerde yeni̇ sorun patladı!

2023-08-03 15:56:00
Dev markalar çaresiz kaldı! Elektrikli̇ otomobi̇llerde yeni̇ sorun patladı!

Markalar arasındaki elektrikli otomobil yarışı kızıştıkça, batarya üretiminde yaşanan sıkıntılar da baş göstermeye başladı. İçten yanmalı motorlara veda ettiğimiz bugünlerde artık elektrikli araçlar büyük bir hızla yayılıyor. Her geçen gün elektrikli otomobil sayısı artarken, markalar da üretimi hızlandırma hedefinde. Ancak elektrikli araç üretiminin artması bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Elektrikli otomobilleri batarya tedarik sorunu bekliyor Bilindiği gibi uzun süredir yaşanan çip krizi tüm teknolojik cihazlarda olduğu gibi otomobil endüstrisini de oldukça olumsuz etkiledi. Çip krizi artık yavaş yavaş etkisini yitirirken, elektrikli otomobiller yeni bir sorun ile karşı karşıya kalmış durumda: Batarya krizi.

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Foto - Dev markalar çaresiz kaldı! Elektrikli̇ otomobi̇llerde yeni̇ sorun patladı!

Elektrikli otomobil üretimi her geçen gün artarken, markalar batarya üretimi ve tedariği konusunda sıkıntılar yaşamaya başladı. Ford, GM ve Porsche gibi markalar da ikinci çeyrek sonuçlarında batarya üretiminde yaşanan sıkıntılara ve maliyet sorunlarına vurgu yaptı. Ford CEO’su Jim Farley, Tesla’nın başlattığı indirim yarışına vurgu yaparak, bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Henüz Tesla gibi bir üretim hattına sahip olmadıkları için elektrikli araçları için yeterli indirimleri yapamadıklarını aktaran şirket, özellike batarya konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, sorunlar yaşadıklarını vurguladı.

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Foto - Dev markalar çaresiz kaldı! Elektrikli̇ otomobi̇llerde yeni̇ sorun patladı!

Diğer yanda GM CEO’su Mary Barra da elektrikli araç üretimini hızlandıkmak istediklerini ancak yaşanan batarya tedarik sorunları nedeniyle bu hedefe ulaşamayabileceklerini belirtiyor. Şirketin Kanada’da yer alan bir tesisindeki üretimin durması da batarya tedarik sorununa bağlanıyor. Porsche da elektrikli otomobilleri için batarya tedarik sorunu yaşayan markalar arasında. Bu yılki hedeflerine ulaşmaları için batarya tedariğinde yaşanan sorunları çözmek zorunda olduklarını aktaran CEO Oliver Blume, batarya şirketlerinin hammadde ve üretim kapasitesi sorunu yaşadıklarını ifade etti. Markalar arasındaki elektrikli araç yarışı kızıştıkça önümüzdeki günlerde bataryalar için hayati önem taşıyan hammaddelerin temin edilmesinde ve üretim bantlarındaki sorunların artması bekleniyor. Peki siz elektrikli otomobiller ve yaşanan batarya sıkıntısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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