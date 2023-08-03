2023-08-03 15:56:00 Dev markalar çaresiz kaldı! Elektrikli̇ otomobi̇llerde yeni̇ sorun patladı!
Markalar arasındaki elektrikli otomobil yarışı kızıştıkça, batarya üretiminde yaşanan sıkıntılar da baş göstermeye başladı. İçten yanmalı motorlara veda ettiğimiz bugünlerde artık elektrikli araçlar büyük bir hızla yayılıyor. Her geçen gün elektrikli otomobil sayısı artarken, markalar da üretimi hızlandırma hedefinde. Ancak elektrikli araç üretiminin artması bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Elektrikli otomobilleri batarya tedarik sorunu bekliyor Bilindiği gibi uzun süredir yaşanan çip krizi tüm teknolojik cihazlarda olduğu gibi otomobil endüstrisini de oldukça olumsuz etkiledi. Çip krizi artık yavaş yavaş etkisini yitirirken, elektrikli otomobiller yeni bir sorun ile karşı karşıya kalmış durumda: Batarya krizi.