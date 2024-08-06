  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
3
Dev mantarlar ilgi odağı oldu

2024-08-06 21:04:21
Dev mantarlar ilgi odağı oldu

Kars'ta köylülerin topladığı dev mantarlar dikkat çekti.

#1
Foto - Dev mantarlar ilgi odağı oldu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bağlı Bardaklı köyü yaylasında köylülerin topladığı dev mantarlar, ilgi odağı oldu. Yağmurlardan sonra yaylada yetişen mantarları toplayan köylüler, başlarına koydukları mantara fötr diyerek video çekti. O anlar ise bir başka köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

#2
Foto - Dev mantarlar ilgi odağı oldu

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; ‘Bu benim mantar fötrüm, mantar fötrüm', baksana tanesi yarım kilo', Vallahi Berkan'ın kafasından büyük.' ‘Şapka, mantara bak, mantara maşallah, vallahi tam yarım kilo, yeme yanında yat.' konuşmaları yer alıyor. Bardaklı köyünde topladıkları dev mataraları şapka gibi başlarına koyan köylüler, daha sonra mantarları poşetlere koyarak evlerinin yolunu tuttu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'da patlama
Gündem

Ankara'da patlama

Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin doğal gazdan çıkt..
Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı!
Gündem

Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın şikayeti üzerine; MHP'yi cinayet faili ol..
Hükümetten ayçiçek yağı kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Hükümetten ayçiçek yağı kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açıklandı. Konuyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı...
Merhum Adnan Tanrıverdi Paşaya ne iftiralar attılar! Hadi gösterin şimdi özel orduyu vicdansızlar
Gündem

Merhum Adnan Tanrıverdi Paşaya ne iftiralar attılar! Hadi gösterin şimdi özel orduyu vicdansızlar

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, merhum Adnan Tanrıverdi Paşa'ya atılan iftiralarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karahasanoğ..
CHP'li Hüsnü Bozkurt'tan skandal 'İsmail Haniye' iftirası!
Gündem

CHP'li Hüsnü Bozkurt'tan skandal 'İsmail Haniye' iftirası! "Kürdistan" ayrıntısı

CHP'li eski milletvekili ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, şehit Hamas lideri İsmail Heniye hakkında yalan ve iftira dolu ..
Nasrallah'tan İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış
Dünya

Nasrallah'tan İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya misilleme olarak cevaplarının güçlü ve etkili o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23