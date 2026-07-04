Sürekli masa başı çalışanlar dikkat! Boyun kireçlenmesine ne iyi gelir?
Boyun kireçlenmesi, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve yoğun ekran kullanımıyla birlikte her yaş grubunda tehdit oluşturuyor. Genellikle yaşlanmaya bağlı bir yıpranma hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık, artık genç nesillerde de sıkça görülüyor. Boyun ağrısı, kollarda uyuşma ve baş dönmesi gibi belirtilerle yaşam kalitesini düşüren hastalık, erken dönemde fark edilmediğinde kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar doğru egzersiz ve erken teşhis ile bu sürecin yönetileceğini söylüyor.