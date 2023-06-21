2023-06-21 13:41:56 Deterjanları çöpe atın, çamaşırlarınızı bununla yıkayın! Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkadığını ilk kez açıkladı! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak
Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Eğer deterjan kullanıyorsanız çöpe atın" diyerek kendi evinde çamaşırlarını nasıl yıkadığını açıkladı ve önemli tavsiyede bulundu. İşte, Canan Karatay'ın çamaşırları yıkama yöntemi... Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle bilinen iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu çamaşırlarını nasıl yıkadığını paylaştı. Konuk olduğu bir televizyon programında konuşan Canan Karatay, şunları söyledi: "Deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil, normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor."