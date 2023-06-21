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Deterjanları çöpe atın, çamaşırlarınızı bununla yıkayın! Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkadığını ilk kez açıkladı! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

2023-06-21 13:41:56
Deterjanları çöpe atın, çamaşırlarınızı bununla yıkayın! Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkadığını ilk kez açıkladı! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Eğer deterjan kullanıyorsanız çöpe atın" diyerek kendi evinde çamaşırlarını nasıl yıkadığını açıkladı ve önemli tavsiyede bulundu. İşte, Canan Karatay'ın çamaşırları yıkama yöntemi... Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle bilinen iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu çamaşırlarını nasıl yıkadığını paylaştı. Konuk olduğu bir televizyon programında konuşan Canan Karatay, şunları söyledi: "Deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil, normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor."

#1
Foto - Deterjanları çöpe atın, çamaşırlarınızı bununla yıkayın! Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkadığını ilk kez açıkladı! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

Deterjanlar konusunda da açıklamalarda bulunan Canan Karatay, "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs" dedi. Kabartma tozu olarak bilinen Sodyum Bikarbonat soda olarak ta tanımlanabilir. Eski Mısır'da doğal natrol çökeltilerini oluşturan karışımda kullanılırdı. Bu karışımlar ise natron hiyeroflif yazılarda boya olarak kullanılmakta idi. 1791 yılında Fransız bir kimyager olan Nicolas Leblanc taraşından soyum karbonatı olarak üretildi. New York'lu iki fırıncı 1846 yılında karbondioksit ve karbonttan kabartma tozu üreten bir fabrika kurdu. Esasında bu bileşen 1800’lü yıllarda Roman bir kaptan tarafından balıkları taze tutmak amacı ile kullanılmıştı. Ve saleratus olarak anılmaya başlanmıştı.

#2
Foto - Deterjanları çöpe atın, çamaşırlarınızı bununla yıkayın! Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkadığını ilk kez açıkladı! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

Hemen hemen herkesin evinde bulunan yemeklik soda, sadece kekleri kabartmak için kullanılır. Ancak fark edilmeyen pek çok faydası bulunur. Sağlıktan güzelliğe çeşitli alanlarda oldukça işe yarayan sodyum birkarbonat, antasit özelliği ile de alkali etkisi bulunur. Antiseptik özelliği olan soda, peeling içinde kullanılabilir. Kabartma tozu olarak kullanılmasının yanında temizlik maddesi, diş beyazlatıcı, el temizleyici, doğal deodorant olarak kullanılabilir. Bu alanlarda az miktarda düzenli kullanıma vücut fonksiyonlarının iyileşmesine katkı sağlar. Suya karıştırılarak kullanılabilir.

#3
Foto - Deterjanları çöpe atın, çamaşırlarınızı bununla yıkayın! Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkadığını ilk kez açıkladı! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan sodyum bikarbonatın kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir: * Yemek pişirme alanında kabartma tozu olarak kullanılır. Hamurda mayalanma malzemesi olarak kullanılmakta ve severek tüketilen ekmek ve kek tarzı besinlerin çoğunda bulunmaktadır. * Hamam böceklerinin ilaçlanmasında etkilidir. Bunların yanında mantar büyümesini kontrol amacı ile de kullanılabilir. * Havuzlarda pH seviyesini ve kaplıcaların alkalitesini yükseltir. Bu şekilde havuzlara girilebilir. Ancak yüksek pH durumunda kullanılmaz.

#4
Foto - Deterjanları çöpe atın, çamaşırlarınızı bununla yıkayın! Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkadığını ilk kez açıkladı! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

* Yılan şeklindeki havai fişeklerin ana malzemesi olan sodyum bikarbonat, yanma sonucu siyah bir kül oluşturur. * Dezenfekte özelliği çok güçlüdür. Bu nedenle dezenfektan olarak kullanılabilir. * Gres yağı ve elektrik yangınlarını söndürmek için kullanılabilir. * Laboratuvar asitlerini nötralize etmek için kullanılır. * Su ile karıştırılarak mide ekşimesi ve hazımsızlığın tedavisinde kullanılır.

#5
Foto - Deterjanları çöpe atın, çamaşırlarınızı bununla yıkayın! Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkadığını ilk kez açıkladı! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

* Lokal anestejilerde enjeksiyonların ağrısını azaltmakta kullanılır. * Alüminyum panellerin temizliğinde kullanılmasının yanında iyi bir pas engelleyicisidir. * Diş macunlarında plak çıkarmak ve beyazlık için kullanılır. * Orta mesafe koşucularda tamamlayıcı destek verebilir. Aşırı doz risklidir.

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