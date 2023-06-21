Deterjanları çöpe atın, çamaşırlarınızı bununla yıkayın! Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkadığını ilk kez açıkladı! Gözleriniz fal taşı gibi açılacak

Deterjanlar konusunda da açıklamalarda bulunan Canan Karatay, "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs" dedi. Kabartma tozu olarak bilinen Sodyum Bikarbonat soda olarak ta tanımlanabilir. Eski Mısır'da doğal natrol çökeltilerini oluşturan karışımda kullanılırdı. Bu karışımlar ise natron hiyeroflif yazılarda boya olarak kullanılmakta idi. 1791 yılında Fransız bir kimyager olan Nicolas Leblanc taraşından soyum karbonatı olarak üretildi. New York'lu iki fırıncı 1846 yılında karbondioksit ve karbonttan kabartma tozu üreten bir fabrika kurdu. Esasında bu bileşen 1800’lü yıllarda Roman bir kaptan tarafından balıkları taze tutmak amacı ile kullanılmıştı. Ve saleratus olarak anılmaya başlanmıştı.