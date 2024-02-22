Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, son maçında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Bu sezon da ligi şampiyon bitirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, kadrosundaki yıldız oyuncuları için teklifler almaya devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusunun sezon sonunda Avrupa'ya gideceği belirtildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...