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Spor
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Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

2024-02-22 16:57:56
Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, son maçında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Bu sezon da ligi şampiyon bitirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, kadrosundaki yıldız oyuncuları için teklifler almaya devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusunun sezon sonunda Avrupa'ya gideceği belirtildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligde son olarak Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

#2
Foto - Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Zirvede en yakın rakibinin 2 puan önünde yer alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon sonun da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

#3
Foto - Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaşacak olan Cimbom, bu turu geçmesi halinde zorlu rakiplerle eşleşebilir.

#4
Foto - Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Sparta Prag'ı da mağlup ederek bir üst turdaki rakibini bekleyecek olan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

#5
Foto - Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve burada kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı, Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.

#6
Foto - Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Hem güçlü fiziği hem de hızıyla dikkat çeken Bardakcı, savunmadan topla çıkma konusunda ligin en iyileri arasında gösterilirken aynı zamanda dev kulüplerin transfer listesine girdi.

#7
Foto - Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

İtalyan basınına göre Milan ve Lazio, Cimbom'un yıldızı Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için harekete geçti.

#8
Foto - Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Milan'ın, Galatasaray'a Abdülkerim için resmi teklif ileteceği iddia edilirken,Lazio cephesinde ise Sarri'nin Milli stoper için çok ısrarcı olduğu belirtildi.

#9
Foto - Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Sarı-kırmızılı yönetim, Abdülkerim Bardakcı'nın ayrılmasına çok sıcak bakmasa da bu transfer için alternatif planlarını hazırladı.

#10
Foto - Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ü bekleyen Galatasaray, Milli yıldızın burada piyasasını yükseltmesinden sonra elini kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

#11
Foto - Detayını açıkladılar: Cim-Bom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Sabah'a göre; Konyaspor'dan 2.8 milyon euro'ya transfer edilen Abdülkerim Bardakcı için düşünülen bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu belirtildi.

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