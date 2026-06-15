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#1
Foto - Derede boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün Erdemli ilçesi Limon Mahallesi sınırlarında yer alan Kayacı Vadisi'nde Dokuz Ocak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vadiye arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 15 yaşındaki Enes Muhammed Swind, Limonlu Çayı'na girdi.

#2
Foto - Derede boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bir süre sonra 2 arkadaşı yemeğe aşağıdaki piknik alanına geçti. 'Siz gidin ben geliyorum' demesine rağmen gelmeyen çocuğu bıraktıkları yerde göremeyen arkadaşları ve yakınları arama çalışması yaptı.

#3
Foto - Derede boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Yakınları, kendi imkanlarıyla çocuğa ulaşamaması üzerine durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye jandarma, itfaiye, polis ve AFAD'ın arama kurtarma ile dalgıç ekiplerini yönlendirdi.

#4
Foto - Derede boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bölgeye gelen ekipler hem çevrede arama yaptı, hem de suda çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasıyla çocuğun akıntıyla girdap oluşan bölgede sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

#5
Foto - Derede boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

AFAD koordinesinde jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma Amirliği ile Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan 50 kişilik ekip bugün sabah erken saatlerden itibaren çalışmalara tekrar başladı.

#6
Foto - Derede boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler, suyun yönünü değiştirmek için belirli bölgeler set çekti. Çekilen setle suyun debisi düşürülürken, bölgedeki devasa odunlar ise kesilerek kaldırıldı. Saatler sonra çocuğun cansız bedeni, su altından ekiplerin yoğun çabasıyla çıkarıldı. Cenaze vadide 500 metre taşınarak araca konulup hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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