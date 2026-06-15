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Yoğurdu günde 3-4 kase yiyin...Şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor... Her gün yoğurt yerseniz... Fenerbahçe’de bir Hollandalı gidiyor bir Hollandalı geliyor! Evde beslenen tehlikeli canlılar mahalleyi ayağa kaldırdı! Gizli bölmeden tarantula ve piton yılanı çıktı! ABD Başkanı Trump duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda sıcak gelişme Haziran ortasında kar üstünde kamp, donmuş şelaleye tırmanış! 'Şiddetli fırtına uyarısına rağmen neden Cuma namazına gittiniz' sorusuna Senegal hocasından olay cevap Türkiye'de tatil ucuzladı ama yerli turiste değil
#1
Foto - ABD Başkanı Trump duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda sıcak gelişme

Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

#2
Foto - ABD Başkanı Trump duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda sıcak gelişme

ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - ABD Başkanı Trump duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda sıcak gelişme

"Çoğu petrol yüklü gemiler, Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı.

#4
Foto - ABD Başkanı Trump duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda sıcak gelişme

Tamamen güvenli ve emniyetli olan güney 'otoyolunu' kullanıyorlar. Bunun dışında başka seyir rotaları da mevcut."

#5
Foto - ABD Başkanı Trump duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda sıcak gelişme

ABD Başkanı Trump ve İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, iki ülke arasında mutabakata varıldığını ve mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirmişti.

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