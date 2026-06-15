ABD Başkanı Trump duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda sıcak gelişme
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin başladığını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin başladığını açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:
"Çoğu petrol yüklü gemiler, Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı.
Tamamen güvenli ve emniyetli olan güney 'otoyolunu' kullanıyorlar. Bunun dışında başka seyir rotaları da mevcut."
ABD Başkanı Trump ve İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, iki ülke arasında mutabakata varıldığını ve mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirmişti.
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