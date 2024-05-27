Depremzedeler burada stres atıyor! Burada suyun dibi bulunamıyor

Yılın 4 mevsimi misafirlerini ağırlayan doğa harikası, yeşil ve mavi ile renk cümbüşünün yaşandığı yerlerin başını çekiyor. Bölgede Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarım yapıldı. Özellikle hafta sonları depremzedelerin ilgisini çeken bölgeye haftada ortalama 500 kişi gelerek piknik yapıp temiz havayı teneffüs ediyor. Soğuk suyu ve temiz havası ile stres atmak isteyen depremzedelerin ilgisini çekmeye devam eden Yeşilgöz Mesire Alanı, çevre illerden de misafirlerini ağırlıyor. Daha önce dalgıçların girdiği ve 250 metre derinliğe indiği suyun ilerisine inilemedi. 6 Şubat öncesi yeşil ve turkuaz rengini andırır berrak bir görünüme sahip olan kaynak su, deprem sonrası çamur akmış, daha sonra normal akışını sürdürmüştü.