Depremlerin ardından suyu bulanıklaştı! İşte Yeşilgöz Gölü'nün son hali

Deprem nedeniyle Yeşilgöz Gölü'nün suyunda çekilme ve bulanıklaşma yaşandığını anımsatan Güngör, şunları kaydetti: "Çok üzücü ve zor zamanlar geçirdik ama hayat devam ediyor. Biz bir taraftan depremin getirdiği yaraları devletimiz, milletimiz işbirliğinde hızlı bir şekilde sararken, bir taraftan da bu doğal güzelliklerimizi tekrar eski haline kavuşturmak, ziyaretçilerin hizmetine açmak için gayret ediyoruz. Bugün itibarıyla Yeşilgöz Gölü normale döndü. Yeşilgöz eski güzelliğine ve eski yeşiline tekrar kavuştu. Nazar boncuğu. Geçen yıl temelini attığımız tesisimizin de yapımı devam ediyor. Tesislerin yapılmasıyla buranın güzelliğini tamamlamış olacağız. Çok tercih edilen, ziyaretçi sayısı son derece fazla olan bir mekan. Bu haliyle bile burada adım atacak yer yok. Türkiye'nin civar illerinden insanlar buraya gelmiş kimi ikinci defa kimi ise ilk defa gelmiş ve burayla ilgili hayranlığını gizleyemiyor. Bu haliyle bu kadar ziyaretçi alan Yeşilgöz Gölü, projelerin tamamlanmasıyla bunun en az 10 katı burada ziyaretçi olacağını düşünüyoruz."