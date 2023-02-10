Depremlerde vefat eden 13 kişinin cenazeleri 5 ilde defnedildi

Kahramanmaraş'taki depremde yaşamını yitiren Erkan Ay'ın (67) cenazesi, Artvin'de defnedildi. Öğretmen kızını ziyarete gittiği Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde enkaz altında kalarak vefat eden Ay'ın cenazesi, Ardanuç ilçesine getirildi. Ay için Ardanuç Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı. Eski Ardanuç Belediye Başkan Yardımcısı da olan Ay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ekşinar köyünde toprağa verildi. Erkan Ay'ın, eşi Gülay ve kızı Hilal Ay ile birinci depremde sokağa çıktığı, ısınmak için girdikleri iş yeri ikinci depremde yıkılınca enkaz altında kaldıkları öğrenildi. Gülay ve kızı Hilal Ay ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta yaşamını yitiren Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu 23 yaşındaki Saruhan Bolat'ın cenazesi Giresun'da defnedildi. Bolat için Yağlıdere ilçesinde Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra takım arkadaşları, antrenörleri ve vatandaşlar katıldı. Bolat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kurucalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.