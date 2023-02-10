Depremlerde vefat eden 13 kişinin cenazeleri 5 ilde defnedildi

Kahramanmaraş'taki depremde çöken evinin enkazında vefat eden polis memuru Yasin Altuntaş'ın (32) cenazesi, yakınları tarafından Trabzon'un Araklı ilçesine getirildi. Altuntaş için ilçenin Ayvadere Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ve vatandaşlar katıldı. Altuntaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığında defnedildi. Yasin Altuntaş'ın depremde vefat eden eşi Seda Altuntaş'ın cenazesinin, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi. Osmaniye'deki depremde hayatını kaybeden Aynur Yıldırım Barık'ın cenazesi ise Arsin ilçesinde toprağa verildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayatını kaybeden İbrahim (40) ve 12 yaşındaki oğlu İ. Gürdal, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Baba oğulun cenazesi, Altınordu ilçesindeki Öceli Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi. İbrahim Gürdal'ın depremde hayatını kaybeden eşi Selda Gürdal'ın cenazesi de Hatay'da toprağa verildi. Adıyaman'da yaşamını yitiren Mustafa Fidan (41) ile Hatay'da hayatını kaybeden Ş. Eyüp (14) Kumru ilçesinde, Hatay'da vefat eden Muammer Çetinkaya (47) Akkuş ilçesinde, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden İ. B. Bilişmek (13) ise Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.