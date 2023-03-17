Depremler ders olmadı! 6 katlı binaya bakın nasıl zarar verdiler

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde binlerce evin yıkımına ve binlerce insanın ölümüne sebep olan depremlerin ardından, binaların kolonlarını kesildiği iddialarının en bariz örneği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kameralara yansıdı. İddiaya göre, bir yandan binanın perde betonunu kesmeye çalışanlar, diğer yandan önceden verdikleri sipariş demir kapıyı binanın önüne getiren demirci bina önünde zabıtaları görünce neye uğradığını şaşırdı. Kaçak depo kapısını, binanın perde betonu keserek açmaya çalışan iki kişi ve depo sorumlusu olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişiyi tespit eden Çerkezköy Belediyesi zabıta ekipleri, şahıslar hakkında "İmar Kanunu'na aykırı işlem yapmak"tan tutanak tuttu.