Depremler ders olmadı! 6 katlı binaya bakın nasıl zarar verdiler

Depoya kapı açmaya çalışan dükkan sahipleri, demirciden sipariş verdikleri kapıyı da hazır tutarlarken, olayda karşılarında zabıtayı gören inşaatçılar, beton delici ve matkapları arabalarına koyarak olay yerinden uzaklaştı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da yaşanan olay sonrası İmar Kanunu'na aykırı şekilde binada yapılan tadilatı durdurduklarını, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattıklarını, bilgilerle ilgili gerekli adli ve idari işlem yapacaklarını ifade etti. Olay sonucu, altı katlı 15 dairenin bulunduğu binada açmayı planladıkları yer için kapıcının getirdiği kapı da ortada kaldı.