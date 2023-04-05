2023-04-05 12:45:10 Depremin etkilediği Adana'da kiralar uçtu!
Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adana'da da kira fiyatları yükseldi.
Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adana'da da kira fiyatları yükseldi.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar müstakil evlere rağbet göstermeye başladı. Adana’da depremde yıkımların gerçekleştiği Çukurova ilçesinde yükselen ev fiyatları, asgari ücret seviyelerini buldu.
Depremin ardından kiralık ev fiyatlarının arttığını ifade eden Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, "Daha da artmaya devam ediyor. Biz özellikle Çukurova bölgesinde depremin çok hasar gördüğü bölgede biraz fiyatlar geriye düşer diye beklerken aksine yukarıya doğru çıktı orada da fiyatlar. Hasarsız binalara insanlar artık yerleşik olarak dönmeye başladılar. En düşük kiralar bir asgari ücrete eş değer oldu. Özellikle Çukurova bölgesinde." dedi.
Adana'ya göç edenlerin sayısında da artış olduğunu belirten Uçar, talebin giderek fazlalaştığını belirterek, "Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten Adana'ya, Mersin'e göçler başladı. Adana şu anda ev kiralamak üzere çok ciddi anlamda göçe maruz kaldı. Ve bizim tahminimiz 100 binleri bulacak bundan sonra gelecek olanlarla birlikte. Kiralık ev bulmakta çok zorlanıyoruz. Yani dediğim gibi olan da çok çok yüksek rakamları söylüyor. Biz hep diyoruz işte gerçekten aşırı fahiş fiyattan sunmayın diyoruz ev sahiplerine. Bunu her fırsatta belirtiyoruz. Her zaman söyleyerek ev sahiplerimizi uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Rabia Ülkü Uçar sözlerini şöyle tamamladı: Ev sahiplerine de şunu demek istiyorum. Lütfen fiyatları aşırı arttırmayın. Yani insanlar zaten çaresizlikten kiralıyorlar. Ev sahipleri birazcık el vicdan diyorum biraz fiyatları makul seviyede tutsunlar.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23