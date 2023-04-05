  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
Depremin etkilediği Adana'da kiralar uçtu!

2023-04-05 12:45:10
Depremin etkilediği Adana'da kiralar uçtu!

Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adana'da da kira fiyatları yükseldi.

#1
Foto - Depremin etkilediği Adana'da kiralar uçtu!

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar müstakil evlere rağbet göstermeye başladı. Adana’da depremde yıkımların gerçekleştiği Çukurova ilçesinde yükselen ev fiyatları, asgari ücret seviyelerini buldu.

#2
Foto - Depremin etkilediği Adana'da kiralar uçtu!

Depremin ardından kiralık ev fiyatlarının arttığını ifade eden Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, "Daha da artmaya devam ediyor. Biz özellikle Çukurova bölgesinde depremin çok hasar gördüğü bölgede biraz fiyatlar geriye düşer diye beklerken aksine yukarıya doğru çıktı orada da fiyatlar. Hasarsız binalara insanlar artık yerleşik olarak dönmeye başladılar. En düşük kiralar bir asgari ücrete eş değer oldu. Özellikle Çukurova bölgesinde." dedi.

#3
Foto - Depremin etkilediği Adana'da kiralar uçtu!

Adana'ya göç edenlerin sayısında da artış olduğunu belirten Uçar, talebin giderek fazlalaştığını belirterek, "Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten Adana'ya, Mersin'e göçler başladı. Adana şu anda ev kiralamak üzere çok ciddi anlamda göçe maruz kaldı. Ve bizim tahminimiz 100 binleri bulacak bundan sonra gelecek olanlarla birlikte. Kiralık ev bulmakta çok zorlanıyoruz. Yani dediğim gibi olan da çok çok yüksek rakamları söylüyor. Biz hep diyoruz işte gerçekten aşırı fahiş fiyattan sunmayın diyoruz ev sahiplerine. Bunu her fırsatta belirtiyoruz. Her zaman söyleyerek ev sahiplerimizi uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Depremin etkilediği Adana'da kiralar uçtu!

Rabia Ülkü Uçar sözlerini şöyle tamamladı: Ev sahiplerine de şunu demek istiyorum. Lütfen fiyatları aşırı arttırmayın. Yani insanlar zaten çaresizlikten kiralıyorlar. Ev sahipleri birazcık el vicdan diyorum biraz fiyatları makul seviyede tutsunlar.

Türkiye'nin ünlü yerli petrol şirketi Ruslar'a resmen satıldı! İlk satış açıklaması
Aktüel

Türkiye'nin ünlü yerli petrol şirketi Ruslar'a resmen satıldı! İlk satış açıklaması

Doğan Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada şirketin yüzde 50 paya sahip olduğu Aytemiz Akaryakıt'ın toplam 320 milyon dolar karşılığı..
28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Dünya

28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fransız Deniz Harekat Kuvvetlerine ait devriye gemisi, Boulogne-sur-mer açıklarında Manş Denizi'ndeki 28 düzensiz göçmeni kurtardı. ..
Nedim Şener Allah ne verdiyse girişti! Kapak öyle olmaz, böyle olur
Medya

Nedim Şener Allah ne verdiyse girişti! Kapak öyle olmaz, böyle olur

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kelimenin tam anlamıyla perişan etti. Kılıçdaroğlu'nun bölücülerle amaç birliği ..
Akaryakıt fiyatları güncel: Benzin indirimi ve zam ile ilgili flaş gelişme! Dikkat çeken akaryakıtta o rakamlar
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları güncel: Benzin indirimi ve zam ile ilgili flaş gelişme! Dikkat çeken akaryakıtta o rakamlar

Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler merakla takip ed..
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığını böyle savundu!
Siyaset

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığını böyle savundu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seccadeye basarak verdiği poz' ile ilgili konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Türkiye'de Sayın ..
Brezilya'da vahşet! Kreşe balta ve bıçaklı saldırı: 4 çocuk öldü 4 çocuk yaralı
Dünya

Brezilya'da vahşet! Kreşe balta ve bıçaklı saldırı: 4 çocuk öldü 4 çocuk yaralı

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde yer alan bir kreşe balta ve bıçakla düzenlenen saldırıda 4 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23