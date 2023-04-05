Depremin etkilediği Adana'da kiralar uçtu!

Adana'ya göç edenlerin sayısında da artış olduğunu belirten Uçar, talebin giderek fazlalaştığını belirterek, "Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten Adana'ya, Mersin'e göçler başladı. Adana şu anda ev kiralamak üzere çok ciddi anlamda göçe maruz kaldı. Ve bizim tahminimiz 100 binleri bulacak bundan sonra gelecek olanlarla birlikte. Kiralık ev bulmakta çok zorlanıyoruz. Yani dediğim gibi olan da çok çok yüksek rakamları söylüyor. Biz hep diyoruz işte gerçekten aşırı fahiş fiyattan sunmayın diyoruz ev sahiplerine. Bunu her fırsatta belirtiyoruz. Her zaman söyleyerek ev sahiplerimizi uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.