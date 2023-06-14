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Yaşam
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Depremin ardından tarihi mekanlar

2023-06-14 10:41:24
Depremin ardından tarihi mekanlar

Fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş, depremde yıkılan tarihi mekanları fotoğraflıyor...

#1
Foto - Depremin ardından tarihi mekanlar

Kahramanmaraş’ta memur emeklisi, fotoğraf sanatçısı, aynı zamanda şair ve yazar Yasin Mortaş, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından fotoğraf çekmeyi bıraktı.

#2
Foto - Depremin ardından tarihi mekanlar

4 ayın ardından tekrar fotoğraf makinesini eline alan Mortaş, gezdiği sokaklarda tarihi mekanları insan unsurlarıyla çekmeye başladı.

#3
Foto - Depremin ardından tarihi mekanlar

Tarihi kapalı çarşıdaki yıkık yerleri çeken Mortaş, “Depremden bu yana fotoğraf çekmiyordum. Onun hüznü bana ağır geldiği için şiirlere yöneldim ama fotoğrafı bir türlü çekemiyordum. Ben şiir ile edebiyat ile tanıklık ediyorum deprem üzerine, fotoğraf ile de tanıklık etmek istedim.

#4
Foto - Depremin ardından tarihi mekanlar

İki üç gündür tarihi yerlerimizi, yıkılan mekanları ziyaret edip geziyorum. Buralarda insan unsurlu fotoğraflar yakalayıp çekiyorum. Bu çekimimi birkaç gün daha devam ettirip deprem tanığı olarak sergi düşünüyorum” dedi.

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