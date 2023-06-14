Depremin ardından tarihi mekanlar

Tarihi kapalı çarşıdaki yıkık yerleri çeken Mortaş, “Depremden bu yana fotoğraf çekmiyordum. Onun hüznü bana ağır geldiği için şiirlere yöneldim ama fotoğrafı bir türlü çekemiyordum. Ben şiir ile edebiyat ile tanıklık ediyorum deprem üzerine, fotoğraf ile de tanıklık etmek istedim.