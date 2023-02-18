2023-02-18 17:10:24 Depremin ardından Gaziantep'te korkutan görüntü
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.
Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.
Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.
Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.
Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.
Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.
Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.
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