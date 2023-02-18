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Depremin ardından Gaziantep'te korkutan görüntü

2023-02-18 17:10:24
Depremin ardından Gaziantep'te korkutan görüntü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.

#1
Foto - Depremin ardından Gaziantep'te korkutan görüntü

Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.

#2
Foto - Depremin ardından Gaziantep'te korkutan görüntü

Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.

#3
Foto - Depremin ardından Gaziantep'te korkutan görüntü

Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.

#4
Foto - Depremin ardından Gaziantep'te korkutan görüntü

Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.

#5
Foto - Depremin ardından Gaziantep'te korkutan görüntü

Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.

#6
Foto - Depremin ardından Gaziantep'te korkutan görüntü

Korkuya neden olan derin çukur böyle görüntülendi.

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