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Dünya
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Depremin ardından Fas

2023-09-17 00:59:12
Depremin ardından Fas

7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas’ta eğitimin devam etmesi için seferber olundu.

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Foto - Depremin ardından Fas

Fas ordusu, ülkede binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ardından Marakeş kentinde öğrencilerin eğitime devam edebilmesi için Asni Köyün'de çadır ve okul sıraları kurdu.

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Foto - Depremin ardından Fas

#3
Foto - Depremin ardından Fas

#4
Foto - Depremin ardından Fas

#5
Foto - Depremin ardından Fas

#6
Foto - Depremin ardından Fas

#7
Foto - Depremin ardından Fas

#8
Foto - Depremin ardından Fas

#9
Foto - Depremin ardından Fas

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