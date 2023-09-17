2023-09-17 00:59:12 Depremin ardından Fas
7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas’ta eğitimin devam etmesi için seferber olundu.
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7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas’ta eğitimin devam etmesi için seferber olundu.
Fas ordusu, ülkede binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ardından Marakeş kentinde öğrencilerin eğitime devam edebilmesi için Asni Köyün'de çadır ve okul sıraları kurdu.
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