Depremden sonra herkes akın ediyor!

Vatandaşların bu alana gelerek keyifli zaman geçirdiğini belirten Karakeçi, "Deprem sonrası burada bir yoğunluk oluştu. Günde 250'ye yakın kişi gelip burada zaman geçiriyor. Hafta sonu bu sayı daha da artıyor. Özellikle üç tarafı sularla çevrili olması dolayısıyla bazı vatandaşlar burada kamp yapıyor." dedi.