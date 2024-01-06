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Depremden sonra harekete geçmişler! Mossad ajanlarının bir foyası daha ifşa oldu

2024-01-06 17:11:33
Depremden sonra harekete geçmişler! Mossad ajanlarının bir foyası daha ifşa oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türkiye’de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri belirlenen toplam 46 şüpheli belirlenmişti.

#1
Foto - Depremden sonra harekete geçmişler! Mossad ajanlarının bir foyası daha ifşa oldu

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 34 şüpheli geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

#2
Foto - Depremden sonra harekete geçmişler! Mossad ajanlarının bir foyası daha ifşa oldu

Şüphelilerden, 26’sı 'askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmış ve 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

#3
Foto - Depremden sonra harekete geçmişler! Mossad ajanlarının bir foyası daha ifşa oldu

11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca 8 şüphelinin ise sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenilmişti.

#4
Foto - Depremden sonra harekete geçmişler! Mossad ajanlarının bir foyası daha ifşa oldu

Öte yandan, şahıslardan bazılarının deprem sonrası Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldiği ve Yeni Mahalle’de bulunan Işıklı Camiinde 6 gün kalarak depremzedelere yardım ettiği ortaya çıktı. Bölge halkıyla iletişime geçtikleri ve dini sohbetlerde bulundukları ortaya çıkan şahısların yabancı uyruklu depremzedelere maddi yardımda da bulunduğu öğrenildi.

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