Depremden geriye bir tek o kaldı

Sanayi sitesinde iş yeri bulunan araç ustası Mustafa Uludağ, "Bu arkadaşımız, oto çıkmacısı. Sırf görünsün ve dikkat çeksin diye bu aracı çatıya koydu. Bu bina ağır hasarlı, şu anda kendisi başka bir yere taşındı. Sırf ilgi çeksin diye çatıya koydu, depremde de aşağı düşmedi. Dükkan boşaldı, herkes gitti bir tek minibüs kaldı. Her yer yıkıldı ama 4. kattaki araba yerinde duruyor. İlginç geliyor insana her yer yıkıldı orada. Yaklaşık 1 buçuk yıldır orada" dedi.