Depremden 10 dakika önce uyandı! 6 günlük bebek ailesini depremden bakın nasıl kurtarmış

Hatay’ın Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki esnaf Ali Tekkalan, depreme ailesiyle yaşadığı 10 katlı bir apartmanda, 6 gün önce doğan bebeğinin ağlaması nedeniyle ayakta yakalandı. Tekkalan'ın, deprem günü saat 04.00'de bebeği sürekli ağlamaya başladı. Eşiyle birlikte bebeğin hava alması için mutfağa doğru hareketlenen çift, depremin gelmesiyle birlikte ileri geri savrulmaya başladı. Tekkalan çifti, depremin sonuna doğru kendilerini sırt üstü dış kapının önünde buldu. Ailesi için soğukkanlı olması gerektiğini düşünen Tekkalan, komşularının yangın merdivenini kullanmasını istedi. Genç çift de yıkıntılar arasındaki yangın merdiveninden kendilerini dışarı attı. Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı binada, odaların içindeki tüm duvarlar yıkılmasına rağmen şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Ağır hasar alan bina ise kullanılamayacak hale geldi. Ailesini Antalya'ya akrabalarının yanına gönderen Ali Tekkalan, tehlikeli de olsa yıkıntılar arasındaki eşyalarını, taşıma firması aracılığıyla kurtarmayı başardı. Ailesiyle sağ salim çıktığı dairesine son kez giren Tekkalan, duygusal anlar yaşadı. Tekkalan, enkaz yığını içindeki evinde yaşadığı korku dolu anlatı anlattı.