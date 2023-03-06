Depremden 10 dakika önce uyandı! 6 günlük bebek ailesini depremden bakın nasıl kurtarmış

Ali Tekkalan, deprem saatlerinde daha 6 günlük olan bebeğinin ağlamaya başladığını ve onun sayesinde uyandıklarını hatırlattı. Odanın sıcak olması nedeniyle bebeğe serin hava aldırmak için mutfağa doğru hareketlendiğini ve o anda depreme yakalandıklarını anlatan Tekkalan, “Olduğumuz yerde kaldık sürekli ileri geri yaptık, adım dahi atamadık. Deprem sonuna doğru bizi kaldırdı yere vurdu. Eşim, ben ve çocuğum üçümüz kapının girişine sırt üstü düştük. Ayağa kalkıp yangın merdivenine doğru hareket ettik. Soğukkanlı şekilde kaldım ve tüm komşularıma inmek için yangın merdivenini kullanmalarını tercih ettim. Yangın merdiveninin küçük ve eşyaların olması nedeniyle insanlar birbirlerinin üzere basarak çıktı” dedi. Tekkalan, ufak tefek yaralanmaların dışında 10 katlı ve yaklaşık 50 kişinin yaşadığı apartmanda kimsenin hayatını kaybetmediğini aktardı.