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Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

2023-03-01 16:23:02
Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan minare 3 katlı apartman üstüne devrildi.

#1
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Gani Diler Camisi'nin minaresi, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremde yıkıldı.

#2
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Minare, cami yanındaki Has Apartmanı'nın üzerine devrildi.

#3
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Apartmanın çatısı ve 3'üncü katında hasar oluştu.

#4
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Minarenin apartmanın çatı kısmından alt kata doğru tek parça halinde devrilmesi dikkati çekti.

#5
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Caminin dernek başkanı Turan Koç, AA muhabirine, caminin minaresinin Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkıldığını söyledi.

#6
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Hacı Gani Diler Camisi'nin 2021 yılında ibadete açıldığını anlatan Koç, şu ifadeleri kullandı:

#7
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

"Bu deprem değil, tam bir afetti.

#8
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Şükür, minarenin yıkılmasından can kaybı olmadı.

#9
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Deprem sırasında minarenin devrildiği dairenin sahibinin evde olmadığını öğrendim.

#10
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Ağır hasar raporu verilen camimiz yıkılacak.

#11
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Devletimiz, milletimiz varolsun.

#12
Foto - Depremde yıkılan minare, apartmanın üzerine devrildi

Cenab-ı Hak, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin."

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