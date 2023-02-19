Deprem sonrası Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı

2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaştan dolayı ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye gelen yaklaşık 4 milyon Suriyeli, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden dolayı tekrar ülkelerine dönmek için sınır kapılarına yöneldi. Depremlerde 11 ilde yaşanan yıkımın ardından birçok Suriyelinin de yaşadığı evler hasar gördü. Suriye’de de etkili olan depremlerde bazı Suriyeliler orada yaşayan ailelerine ulaşmak için ülkelerine dönerken, bazılarının da ya yaşanacak evi kalmadı ya da depremde hasarlı evlerine giremediği için çareyi ülkelerine geri dönmekte görüyor.