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Yaşam
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Deprem sonrası risk testi yapılacak! O cami ibadete kapatıldı

2023-03-05 14:53:57
Deprem sonrası risk testi yapılacak! O cami ibadete kapatıldı

Kahramanmaraş’ın simge camisi depremlerin ardından tedbiren ibadete kapatıldı.

#1
Foto - Deprem sonrası risk testi yapılacak! O cami ibadete kapatıldı

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdülhamid Han Camisi, depremlerin ardından kentteki büyük yıkıma karşın ayakta kalmasına rağmen tedbir amaçlı ibadete kapalı kalacak.

#2
Foto - Deprem sonrası risk testi yapılacak! O cami ibadete kapatıldı

Sultan 2. Abdülhamid Han'a ithafen inşa edilen, kentin en büyük camisi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Kentin her yerden görülebilen caminin bahçesindeki şadırvan ise yıkıldı.

#3
Foto - Deprem sonrası risk testi yapılacak! O cami ibadete kapatıldı

Temeli 1993 yılında atılan, birçok hayırseverin desteğiyle inşa edilerek 13 yıl önce şehre hakim bir tepede ibadete açılan cami, iki büyük depremin ardından meydana gelen çok sayıdaki artçılara da direndi. Camide depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespit çalışması yapıldı.

#4
Foto - Deprem sonrası risk testi yapılacak! O cami ibadete kapatıldı

"Az hasarlı" olduğunu belirlenen cami, tedbir amaçlı ibadete kapatıldı. Sadece ezan okunan camiyle ilgili karar, detaylı incelemelerin ardından belli olacak.

#5
Foto - Deprem sonrası risk testi yapılacak! O cami ibadete kapatıldı

Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, AA muhabirine, şehrin simgelerinden olan caminin 13 yıl önce ibadete açıldığını söyledi.

#6
Foto - Deprem sonrası risk testi yapılacak! O cami ibadete kapatıldı

Camiyle ilgili yapılan ilk incelemede "az hasarlı" olduğunun belirlendiğini ifade eden Demir, "Gerekli çalışmalar detaylı olarak ilgili kurumlar tarafından yapıldıktan sonra burası ibadete elverişli ise açılabilir ancak değilse bu biraz daha ince detay, araştırmaya bağlı." dedi.

#7
Foto - Deprem sonrası risk testi yapılacak! O cami ibadete kapatıldı

Demir, camide şu an sadece ezan okunduğunu belirterek, "Minarelerimiz ezansız değil, elhamdülillah. Detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra karar verilecek. Bahçesi ve avlusu da buna müsait olmadığından şu anda orada namaz kılınmıyor. İki büyük deprem yaşadık. Bunlar belki bir zarar vermiş olabilir. Detaylı araştırma yapıldıktan sonra ilgili kurumlarca ancak bu karar verilir." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Deprem sonrası risk testi yapılacak! O cami ibadete kapatıldı

#9
Foto - Deprem sonrası risk testi yapılacak! O cami ibadete kapatıldı

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