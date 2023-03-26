Deprem sonrası ilgi arttı! Bu kuşlar gerçekten depremi tahmin edebiliyor mu?

Hayvan sever, esnaf Mehmet Kaleoğlu, kuşların deprem öncesinden kısa süreli de olsa hissetme özelliklerinin olduğunu belirtti. Hayvan besleyenlerin bu durumu daha iyi anlayabileceğini ifade eden Kaleoğlu, “Deprem öncesi kuşlar 3-5 dakika öncesinden çırpınma meydana geliyor. Kendi kendilerine tepki veriyorlar deprem olacak gibisinden hatta onları gördüğümüz zaman o yabani halleri kafese vurmaları falan o zaman bir şey olduğunu hissediyorsun. Bizde hissettik yani bunları depremden dolayı çırpınması falan artçı depremler oldu sonra onlarla hissediyoruz. Hayvanların böyle anormal hareketleri bize olağan bir şey olacağını gösteriyor yani. Ben kuşu niye gösteriyorum ruhen rahatlatmak için bu kadar deprem olayı var o depremde hayvanlarımız köpeklerimiz o kadar depremzedelerimizi kurtarmak için minnettarız hepsine insanlarımıza minnettarız yani çok mutlu olma olayı bunlar insanı rahatlatıyor. Kendi kendimize depreme odaklanmayalım. Yani deprem oldu insanlarımız öldü baya üzücü olaylarımız oldu 11 ilimizde böyle olaylar oldu hakikaten üzücü bir olay Türkiye’miz için üzücü bir olay biz yine kendimizi bırakmayacağız yine yaşıyoruz bunlarla oyalanacağız bunlara da bakmamız lazım bunlarda insan gibi her şeye ihtiyaçları var sevgiye ihtiyaçları var” dedi.