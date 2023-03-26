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Yaşam
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Deprem sonrası ilgi arttı! Bu kuşlar gerçekten depremi tahmin edebiliyor mu?

2023-03-26 13:48:40
Deprem sonrası ilgi arttı! Bu kuşlar gerçekten depremi tahmin edebiliyor mu?

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle 11 il adeta yerle bir oldu. 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ardından ise ötücü kuşlara olan ilgi arttı.

#1
Foto - Deprem sonrası ilgi arttı! Bu kuşlar gerçekten depremi tahmin edebiliyor mu?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki meydana gelen depremlerin ardından yaşanan artçı sarsıntılar vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Vatandaşlar bu korkuyu depremi önceden hissettiği düşünülen muhabbet kuşlarını alarak yenmeye çalışıyor. Bunun yanında stres ve endişe gidermek için de alındığı belirtilen kuşlara karşı deprem sonrası yoğun ilgi oluştu.

#2
Foto - Deprem sonrası ilgi arttı! Bu kuşlar gerçekten depremi tahmin edebiliyor mu?

Deprem olmadan önce reaksiyon gösteren kuşlar telaşla kanat çırpıyor ve yüksek sesle ötmeye başlıyor.

#3
Foto - Deprem sonrası ilgi arttı! Bu kuşlar gerçekten depremi tahmin edebiliyor mu?

Hayvan sever, esnaf Mehmet Kaleoğlu, kuşların deprem öncesinden kısa süreli de olsa hissetme özelliklerinin olduğunu belirtti. Hayvan besleyenlerin bu durumu daha iyi anlayabileceğini ifade eden Kaleoğlu, “Deprem öncesi kuşlar 3-5 dakika öncesinden çırpınma meydana geliyor. Kendi kendilerine tepki veriyorlar deprem olacak gibisinden hatta onları gördüğümüz zaman o yabani halleri kafese vurmaları falan o zaman bir şey olduğunu hissediyorsun. Bizde hissettik yani bunları depremden dolayı çırpınması falan artçı depremler oldu sonra onlarla hissediyoruz. Hayvanların böyle anormal hareketleri bize olağan bir şey olacağını gösteriyor yani. Ben kuşu niye gösteriyorum ruhen rahatlatmak için bu kadar deprem olayı var o depremde hayvanlarımız köpeklerimiz o kadar depremzedelerimizi kurtarmak için minnettarız hepsine insanlarımıza minnettarız yani çok mutlu olma olayı bunlar insanı rahatlatıyor. Kendi kendimize depreme odaklanmayalım. Yani deprem oldu insanlarımız öldü baya üzücü olaylarımız oldu 11 ilimizde böyle olaylar oldu hakikaten üzücü bir olay Türkiye’miz için üzücü bir olay biz yine kendimizi bırakmayacağız yine yaşıyoruz bunlarla oyalanacağız bunlara da bakmamız lazım bunlarda insan gibi her şeye ihtiyaçları var sevgiye ihtiyaçları var” dedi.

#4
Foto - Deprem sonrası ilgi arttı! Bu kuşlar gerçekten depremi tahmin edebiliyor mu?

Kuş besleyerek yaşanılan felaketler sonrası insanların psikolojisi düzeleceğini söyleyen Kaleoğlu, “Kuş beslerlerse insanların psikolojisi düzelir. Arkadaşlar gelmiş burada duruyorlar hayvanları seyredip o almış olduğu deprem psikolojisini unutmak rahatlamak istiyorlar. O kadar güzel ki elimize alıyoruz ve ruhen rahatlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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