COP31 öncesi zorlu eğitim

Çiçek, mesleki bilgi ve tecrübeyi gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini belirterek, "Teşkilatımızda, 'Yaptığın ilk hata, yapacağın son hatadır' şeklinde ifade edilen bir anlayış var. Bu nedenle eğitimlerimizi yoğun ve disiplinli şekilde sürdürüyoruz. Bizden sonraki nesillere de bayrağı devrederek mesleki bilgi ve tecrübemizi aktarmak istiyoruz." diye konuştu.