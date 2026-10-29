  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran bahaneydi, her şey Türkiye'ye karşıymış: Savaş gemisi ve F-16'lar bölgede kalıcı olarak konuşlandı Emekliler kalıcı çözüm istiyor! Slime yayınıyla 3 milyon TL iddiası! Gerçek kazançlarını açıkladılar Kamuda maaş sistemi değişiyor! İşte ücretleri belirleyecek yeni detaylar… Laboratuvarda yakayı ele verdiler! Hilekâr tereyağı ve yoğurt markaları ifşalandı Türkiye'nin F-35 almaması için bir sebep daha: Göz göre göre kazıklamaya kalktılar 2017 öncesi GSS borçları silinecek! Gözler Meclis’te Okulu baştan sona yenilediler: Tiyatro yalancı restorasyon gerçek İlk kez medyaya yansıdı: İsmail Kartal’ın fişini çeken görüşme! Putin'den Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Rakip değiliz ama Ankara'ya daha çok tedarik eden biziz
Gündem
29
Yeniakit Publisher
COP31 öncesi zorlu eğitim

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

COP31 öncesi zorlu eğitim

Antalya'da gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için yürütülen güvenlik hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

#1
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Antalya Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görev yapan 14 kişilik uzman ekip, polislerin görev sırasında karşılaşabilecekleri zorlu durumlara hazırlıklı olmaları için teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyor.

#2
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Polis Akademisi Başkanlığının her yıl yayımladığı genelge doğrultusunda yürütülen eğitimlerde, beylik tabancaları ve uzun namlulu silahlarla kentte görev yapan yaklaşık 20 bin polise teknik ve taktik atış eğitimi veriliyor.

#3
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Çalışmalarda, polislerin silah kullanma becerisinin yanı sıra reflekslerinin, karar verme yeteneklerinin ve farklı koşullarda güvenli müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

#4
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Antalya'nın uluslararası ölçekte önemli organizasyonlardan biri olan COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlandığı süreçte, emniyet personelinin farklı görev senaryolarına karşı hazırlıklı olması da önem taşıyor.

#5
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren polisler, gözleri kapalı ve hareket halindeyken farklı yönlere dönerek hedeflere atış yapıyor.

#6
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Senaryo gereği kapan uygulamasıyla şüphelileri etkisiz hale getirip araç tahliyesi gerçekleştiren ekip, bina ve meskun mahal uygulamalarıyla da personelin güvenli müdahale becerilerini geliştiriyor.

#7
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Özel ekip, görevlerin gerektirdiği fiziksel yeterliliği korumak için sürekli yeni taktikler geliştiriyor, dengeli ve nitelikli besleniyor, düzenli spor yaparak çevik ve dinamik kalıyor.

#8
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Atış Poligonu'nda görevli komiser Nisa Aydın'ın koordinasyonundaki ekipten eğitim alan polisler, terörle mücadele, asayiş ve narkotik operasyonlarında da aktif rol üstleniyor.

#9
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Eğitimlerde farklı hareket ve yön değiştirme senaryoları üzerinden atış çalışmaları yapılıyor. Kapan uygulamaları, araç tahliyesi, bina ve meskun mahal senaryolarıyla personelin değişen koşullarda müdahale becerileri geliştiriliyor.

#10
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Acil müdahale, şüpheli kişi ve araç uygulamaları, bomba eğitimi, kapalı alan eğitimi ve giriş teknikleri de program kapsamında yer alıyor.

#11
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Atış eğitmeni komiser Nisa Aydın, AA muhabirine, eğitimlerin gün boyunca teorik ve uygulamalı olarak sürdürüldüğünü söyledi.

#12
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Görev sırasında karşılaşılan olaylara anında ve doğru şekilde müdahale edilmesinin önemine dikkati çeken Aydın, "Uzman eğiticilerimiz tarafından gerçekleştirilen kursumuz, kapsamlı içeriği ve donanımıyla personelimizin mesleki gelişimine katkı sağlıyor. Disiplinli, özverili, gecesini gündüzüne katarak her türlü şartta çalışan muhteşem bir ekibimiz var. Amacımız, polislerimizin her koşulda göreve hazır olmasını, karşılaştıkları olaylara zamanında ve doğru şekilde müdahale etmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

#13
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Polonya'da düzenlenen 2026 IDPA Avrupa Şampiyonası'nın "Military" kategorisinde birinci olan atış eğitmeni Osman Demirtaşlar, eğitimleri yağmur, sıcak ve soğuk gibi farklı hava koşullarında da aksatmadan sürdürdüklerini belirtti.

#14
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Personelin zihinsel becerilerinin yanı sıra uygulama kabiliyetlerini geliştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Demirtaşlar, şunları kaydetti:

#15
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

"Gelen personelimizin yalnızca zihinsel becerilerine değil, kas hafızalarına da yatırım yapıyoruz. Doğru eğitimle personelimizin hızlı refleksler geliştirebileceğini, isabetli ve güvenli atış yapabilme becerisi kazanabileceğini biliyoruz. Bu işin ancak çalışarak ve tekrar yaparak başarıya ulaşacağının farkındayız. Biz de bu bilinçle yolumuza devam ediyoruz."

#16
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Emniyet teşkilatında 21 yıl önce polis olarak göreve başlayan ve 8 yıldır Atış Poligonu'nda çalışan Mehmet Çiçek de eğitimlerin görev sırasında yapılabilecek hataların önlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

#17
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Çiçek, mesleki bilgi ve tecrübeyi gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini belirterek, "Teşkilatımızda, 'Yaptığın ilk hata, yapacağın son hatadır' şeklinde ifade edilen bir anlayış var. Bu nedenle eğitimlerimizi yoğun ve disiplinli şekilde sürdürüyoruz. Bizden sonraki nesillere de bayrağı devrederek mesleki bilgi ve tecrübemizi aktarmak istiyoruz." diye konuştu.

#18
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Teşkilatta 27 yıldır görev yapan atış eğitmeni Ümran Siper de mesleğini ilk günkü heyecanla yaptığını dile getirdi.

#19
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Kadın polislerin de mesleğin gerektirdiği sorumlulukları başarıyla yerine getirebileceğini vurgulayan Siper, "Erkeklerin yapabildiği her şeyi biz kadınlar da yapabiliriz. Aramızdaki fiziksel farklılıklar görevimizi yapmamıza engel değil." ifadelerini kullandı.

#20
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

Antalya, 2026 yılında da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2026), 5-9 Ekim'de ise 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kentte gerçekleştirildi.

#21
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

9-20 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) hazırlanan kentte, 1-5 Aralık'ta da Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi yapılacak.

#22
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

İşte eğitim ve tatbikattan görüntüler...

#23
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

İşte eğitim ve tatbikattan görüntüler...

#24
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

İşte eğitim ve tatbikattan görüntüler...

#25
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

İşte eğitim ve tatbikattan görüntüler...

#26
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

İşte eğitim ve tatbikattan görüntüler...

#27
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

İşte eğitim ve tatbikattan görüntüler...

#28
Foto - COP31 öncesi zorlu eğitim

İşte eğitim ve tatbikattan görüntüler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
Dünya

Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı

Güney Amerika'nın önde gelen ülkelerinden Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen Amerika Birleşik Devl..
‘Öğrenci’ dedikleri militan çıktı
Gündem

‘Öğrenci’ dedikleri militan çıktı

Şuurlu nesiller yetiştirmek amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yerli bir müfredat hazırlayan, ÇEDES Protokolü ile öğrencileri manevi..
Sarıgül dosyasından rezalet fışkırıyor! Korumasından sonra 4 liseli öğrenciye daha cinsel saldırı iddiası
Gündem

Sarıgül dosyasından rezalet fışkırıyor! Korumasından sonra 4 liseli öğrenciye daha cinsel saldırı iddiası

YP’nin parti üyeliğini askıya aldığı Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmada koruması Beşir Ömer Demir'in 2021'den bu yana cinsel saldırıya ..
'Türk savaş uçakları askerleri vurdu' İddia sonrası jet hızında yalanlama
Dünya

'Türk savaş uçakları askerleri vurdu' İddia sonrası jet hızında yalanlama

'Türk savaş uçakları askerleri vurdu' iddiasına Somali'den jet hızında yalanlama geldi.

Hem terörist hem sahtekâr! Netanyahu İsraillileri böyle kekledi
Dünya

Hem terörist hem sahtekâr! Netanyahu İsraillileri böyle kekledi

Terör devleti İsrail’de sandık başına giden seçmenleri harekete geçirmek isteyen bebek katili Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon or..
Beyaz saçlardan patates ile kurtulma yöntemi ne veriyoruz: İşte en çok kullanılan yöntem
Kadın - Aile

Beyaz saçlardan patates ile kurtulma yöntemi ne veriyoruz: İşte en çok kullanılan yöntem

Beyaz saçlar hem erkekler hem de kadınlar için estetik olarak sıkıntı yaşatıyor. Yapılan yöntemlerin ardından saçlarınız olumsuz etkileniyor..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23