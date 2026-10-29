335 bin liradan satılan otomobil 'yok artık' dedirtti: Bir kez şarj edince 328 kilometre menzil sunuyor
Çinli otomotiv devi FAW tarafından üretilen Bestune Pony'nin 5 kapılı versiyonunu dikkat çekici özellikleriyle öne çıkıyor.
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Çinli otomotiv devi FAW tarafından üretilen Bestune Pony'nin 5 kapılı versiyonunu dikkat çekici özellikleriyle öne çıkıyor.
Çinli otomobil üreticisi FAW, şehir içi kullanıma yönelik elektrikli modeli Bestune Pony'nin 5 kapılı yeni versiyonunu satışa çıkardı. Yaklaşık 335 bin TL'den başlayan fiyatıyla dikkat çeken araç, dört kişilik oturma kapasitesi, iki farklı batarya seçeneği ve CLTC ölçümüne göre 328 kilometreye ulaşan menziliyle öne çıkıyor.
Çin pazarında Bestune Xiaoma adıyla da bilinen FAW Bestune Pony, yeni gövde seçeneğiyle daha kullanışlı bir yapıya kavuştu. Daha önce yalnızca 3 kapılı olarak üretilen modelin yeni versiyonunda gövde ve aks mesafesi uzatıldı. Böylece arka koltukta oturan yolcular için daha geniş bir yaşam alanı oluşturulurken bagaj kapasitesi de artırıldı.
Çin'de 6 bin 735 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 5 kapılı modelin en üst donanımlı versiyonu ise 8 bin 230 dolara kadar çıkıyor. Haberde belirtilen yaklaşık 335 bin TL'lik başlangıç fiyatı, döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamaya dayanıyor; Türkiye satış fiyatı anlamına gelmiyor.
Yeni Bestune Pony, 3 bin 350 mm uzunluğa, 1.540 mm genişliğe ve 1.600 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2 bin 215 mm olarak açıklandı. Üç kapılı eski versiyona kıyasla uzunluğu 350 mm, genişliği 30 mm artarken aks mesafesi 262 mm uzadı.
Dört kişilik oturma düzenine sahip elektrikli otomobilin bagaj hacmi, arka koltuklar kullanımdayken 81 litreden 265 litreye yükseldi. Arka koltuklar katlandığında ise yükleme alanı 1.052 litreye kadar genişliyor.
Köşeli gövde tasarımıyla dikkat çeken modelde yarı gizli kapı kolları ve 13 inç jant kapakları kullanılıyor. Turuncu, mavi, yeşil, kahverengi ve beyaz olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunan otomobilin yerden yüksekliği 130 mm. İç mekânda isteğe bağlı 10,1 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inç LCD gösterge paneli yer alıyor. İki kollu direksiyon simidi ve orta konsoldaki fiziksel kontrol düğmeleri de kabin tasarımının parçaları arasında bulunuyor.
Bestune Pony'nin 5 kapılı versiyonunda arka aksa yerleştirilen 30 kW, yani yaklaşık 40 beygir gücündeki elektrik motoru görev yapıyor. Model, 17 kWh ve 27,2 kWh kapasiteli iki farklı LFP batarya seçeneğiyle sunuluyor.Üreticinin aktarılan verilerine göre otomobil, batarya seçeneğine bağlı olarak CLTC ölçüm standardında 222 ile 328 kilometre arasında menzil sunuyor. WLTP standardındaki menzil değerleri ise 182 ile 269 kilometre arasında değişiyor. Aracın azami hızı 103 km/sa olarak belirtiliyor.
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