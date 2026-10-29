335 bin liradan satılan otomobil 'yok artık' dedirtti: Bir kez şarj edince 328 kilometre menzil sunuyor

Çin pazarında Bestune Xiaoma adıyla da bilinen FAW Bestune Pony, yeni gövde seçeneğiyle daha kullanışlı bir yapıya kavuştu. Daha önce yalnızca 3 kapılı olarak üretilen modelin yeni versiyonunda gövde ve aks mesafesi uzatıldı. Böylece arka koltukta oturan yolcular için daha geniş bir yaşam alanı oluşturulurken bagaj kapasitesi de artırıldı.