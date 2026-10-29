  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gram altın için yeni zirve tahmini! Necmettin Batırel açıkladı İran bahaneydi, her şey Türkiye'ye karşıymış: Savaş gemisi ve F-16'lar bölgede kalıcı olarak konuşlandı Emekliler kalıcı çözüm istiyor! Slime yayınıyla 3 milyon TL iddiası! Gerçek kazançlarını açıkladılar Kamuda maaş sistemi değişiyor! İşte ücretleri belirleyecek yeni detaylar… Laboratuvarda yakayı ele verdiler! Hilekâr tereyağı ve yoğurt markaları ifşalandı Türkiye'nin F-35 almaması için bir sebep daha: Göz göre göre kazıklamaya kalktılar 2017 öncesi GSS borçları silinecek! Gözler Meclis’te Okulu baştan sona yenilediler: Tiyatro yalancı restorasyon gerçek İlk kez medyaya yansıdı: İsmail Kartal’ın fişini çeken görüşme!
Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
335 bin liradan satılan otomobil 'yok artık' dedirtti: Bir kez şarj edince 328 kilometre menzil sunuyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

335 bin liradan satılan otomobil 'yok artık' dedirtti: Bir kez şarj edince 328 kilometre menzil sunuyor

Çinli otomotiv devi FAW tarafından üretilen Bestune Pony'nin 5 kapılı versiyonunu dikkat çekici özellikleriyle öne çıkıyor.

1
#1
Foto - 335 bin liradan satılan otomobil 'yok artık' dedirtti: Bir kez şarj edince 328 kilometre menzil sunuyor

Çinli otomobil üreticisi FAW, şehir içi kullanıma yönelik elektrikli modeli Bestune Pony'nin 5 kapılı yeni versiyonunu satışa çıkardı. Yaklaşık 335 bin TL'den başlayan fiyatıyla dikkat çeken araç, dört kişilik oturma kapasitesi, iki farklı batarya seçeneği ve CLTC ölçümüne göre 328 kilometreye ulaşan menziliyle öne çıkıyor.

#2
Foto - 335 bin liradan satılan otomobil 'yok artık' dedirtti: Bir kez şarj edince 328 kilometre menzil sunuyor

Çin pazarında Bestune Xiaoma adıyla da bilinen FAW Bestune Pony, yeni gövde seçeneğiyle daha kullanışlı bir yapıya kavuştu. Daha önce yalnızca 3 kapılı olarak üretilen modelin yeni versiyonunda gövde ve aks mesafesi uzatıldı. Böylece arka koltukta oturan yolcular için daha geniş bir yaşam alanı oluşturulurken bagaj kapasitesi de artırıldı.

#3
Foto - 335 bin liradan satılan otomobil 'yok artık' dedirtti: Bir kez şarj edince 328 kilometre menzil sunuyor

Çin'de 6 bin 735 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 5 kapılı modelin en üst donanımlı versiyonu ise 8 bin 230 dolara kadar çıkıyor. Haberde belirtilen yaklaşık 335 bin TL'lik başlangıç fiyatı, döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamaya dayanıyor; Türkiye satış fiyatı anlamına gelmiyor.

#4
Foto - 335 bin liradan satılan otomobil 'yok artık' dedirtti: Bir kez şarj edince 328 kilometre menzil sunuyor

Yeni Bestune Pony, 3 bin 350 mm uzunluğa, 1.540 mm genişliğe ve 1.600 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2 bin 215 mm olarak açıklandı. Üç kapılı eski versiyona kıyasla uzunluğu 350 mm, genişliği 30 mm artarken aks mesafesi 262 mm uzadı.

#5
Foto - 335 bin liradan satılan otomobil 'yok artık' dedirtti: Bir kez şarj edince 328 kilometre menzil sunuyor

Dört kişilik oturma düzenine sahip elektrikli otomobilin bagaj hacmi, arka koltuklar kullanımdayken 81 litreden 265 litreye yükseldi. Arka koltuklar katlandığında ise yükleme alanı 1.052 litreye kadar genişliyor.

#6
Foto - 335 bin liradan satılan otomobil 'yok artık' dedirtti: Bir kez şarj edince 328 kilometre menzil sunuyor

Köşeli gövde tasarımıyla dikkat çeken modelde yarı gizli kapı kolları ve 13 inç jant kapakları kullanılıyor. Turuncu, mavi, yeşil, kahverengi ve beyaz olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunan otomobilin yerden yüksekliği 130 mm. İç mekânda isteğe bağlı 10,1 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inç LCD gösterge paneli yer alıyor. İki kollu direksiyon simidi ve orta konsoldaki fiziksel kontrol düğmeleri de kabin tasarımının parçaları arasında bulunuyor.

#7
Foto - 335 bin liradan satılan otomobil 'yok artık' dedirtti: Bir kez şarj edince 328 kilometre menzil sunuyor

Bestune Pony'nin 5 kapılı versiyonunda arka aksa yerleştirilen 30 kW, yani yaklaşık 40 beygir gücündeki elektrik motoru görev yapıyor. Model, 17 kWh ve 27,2 kWh kapasiteli iki farklı LFP batarya seçeneğiyle sunuluyor.Üreticinin aktarılan verilerine göre otomobil, batarya seçeneğine bağlı olarak CLTC ölçüm standardında 222 ile 328 kilometre arasında menzil sunuyor. WLTP standardındaki menzil değerleri ise 182 ile 269 kilometre arasında değişiyor. Aracın azami hızı 103 km/sa olarak belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Omar

Türk otomobilinden başka almayın savaş kapıda parça dahi bulamazsınız
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
Dünya

Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı

Güney Amerika'nın önde gelen ülkelerinden Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen Amerika Birleşik Devl..
Hazır mısınız kahkahaya? İşte Bülent Arınç'ın 'objektif' dediği isim
Gündem

Hazır mısınız kahkahaya? İşte Bülent Arınç'ın 'objektif' dediği isim

Bülent Arınç şaşırtmıyor. Arınç son olarak İsmail Saymaz'ı sahiplendi. Saymaz'ın objektif olduğunu iddia eden Bülent Arınç, durumu "trajik" ..
"Başaramazsın" dediler! 5 kiloyla başladı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
Tarım

“Başaramazsın” dediler! 5 kiloyla başladı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen Hilal Çevik, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde herkesin dönüp bakma..
Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı
Gündem

Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı

'Sarıgül' soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bakan Işıkhan’dan emeklileri heyecanlandıran mesaj: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ekonomi

Bakan Işıkhan’dan emeklileri heyecanlandıran mesaj: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Yeni emeklilik modeli ve maaş düzenlemelerine ilişkin heyecanlandıran detaylar netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan i..
Hem terörist hem sahtekâr! Netanyahu İsraillileri böyle kekledi
Dünya

Hem terörist hem sahtekâr! Netanyahu İsraillileri böyle kekledi

Terör devleti İsrail’de sandık başına giden seçmenleri harekete geçirmek isteyen bebek katili Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon or..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23