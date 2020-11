Rapora göre, Çınarcık açıklarından Silivri’ye uzanan tek parçalı fay hattı, gece saatlerinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem üretirse, Avcılar’da en az 465 can kaybına yol açacak. İlçeye bağlı Ambarlı Mahallesi’ndeki can kaybının 67, Cihangir Mahallesinde 87, Denizköşkler’de 74 olması beklenen can kaybının, Gümüşpala Mahallesi’nde 63 kişi olacağı tahmin ediliyor. 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre Avcılar’da 239 kişi ağır yara alırken, bin 385’den fazla kişi de hastanede tedavi görmek zorunda kalacak.