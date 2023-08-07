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Yaşam
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Deprem konutları hızla yükseliyor

2023-08-07 09:43:52
Deprem konutları hızla yükseliyor

Depremin vurduğu Hatay’ın Payas ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutları, ekiplerin hummalı çalışmalarıyla yükseliyor.

#1
Foto - Deprem konutları hızla yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da afetin izleri silinmeye çalışılıyor. Enkaz kent Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan deprem konutlarında çalışmalar aralıksız sürüyor.

#2
Foto - Deprem konutları hızla yükseliyor

Payas ilçesinde de depremzede vatandaşlar için inşa edilen 821 adet konutun yapımı hız kesmeden devam ediyor.

#3
Foto - Deprem konutları hızla yükseliyor

Bölgede gazetecilik yapan Ferit Savaş, “Maalesef 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde Hatay başta olmak üzere çok büyük yıkım yaşadık. Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın gerçekten zor bir süreçten geçtik. Şu anda Payas ilçesinde bulunan TOKİ evlerinin inşasında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız deprem sonrası hemen afet konutlarını başlattı. Burada da 821 adet konutun yapımına başlandı ve nasip olursa da yıl sonunda teslimleri olacak” dedi.

#4
Foto - Deprem konutları hızla yükseliyor

Çalışmaların 2 vardiya sistemi ile devam ettiğini belirten Savaş, “Çalışmalar gerçekten çok hızlı gidiyor. Burada çalışan personel 2 vardiyayla çalışıyor. Örnek daireyi biz gezdik gerçekten çok güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Deprem konutları hızla yükseliyor

Deprem konutlarının yanı başında bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Elif Atabey ise, “TOKİ konutlarında oturuyoruz. Yanımızda afet konutlarının inşaatı var, çok memnunuz. Rabbim devletimize zeval vermesin. Geceli gündüzlü çalışılıyor. Rabbim bir daha da böyle bir deprem yaşatmasın” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Deprem konutları hızla yükseliyor

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