Deprem konutları hızla yükseliyor

Bölgede gazetecilik yapan Ferit Savaş, “Maalesef 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde Hatay başta olmak üzere çok büyük yıkım yaşadık. Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın gerçekten zor bir süreçten geçtik. Şu anda Payas ilçesinde bulunan TOKİ evlerinin inşasında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız deprem sonrası hemen afet konutlarını başlattı. Burada da 821 adet konutun yapımına başlandı ve nasip olursa da yıl sonunda teslimleri olacak” dedi.