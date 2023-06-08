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Yaşam
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Deprem konutları böyle yükseliyor

2023-06-08 17:42:12
Deprem konutları böyle yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afetzedeler için yapımına başlanan toplu konutlarda katlar yükseliyor.

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Foto - Deprem konutları böyle yükseliyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde de yaraların sarılması için sahada çalışmalar sürüyor.

#2
Foto - Deprem konutları böyle yükseliyor

Depremin merkez şehri Kahramanmaraş'ta sahada her türlü çalışmanın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından başlatılan yeni konutların inşası sürüyor. Depremin merkezi Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin yanı sıra merkez ilçeler de de yeni konutların bir yıl içinde teslim edilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

#3
Foto - Deprem konutları böyle yükseliyor

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka TOKİ Evleri’nin devamı niteliğinde depremzedeler için yapılan konutlarda yükselmeye başladı.

#4
Foto - Deprem konutları böyle yükseliyor

Bölgedeki toplu konutlarda yaşayan vatandaşlardan Kadir Gül, “Hak sahiplerinin buraya gelip gönül rahatlığı ile hayatını sürdüreceklerine inanıyorum. Bu bölgenin havası güzel kafa dinleyecek yer iki yıldır buradayız hiçbir şikayetimiz yok. Allah devletimizden sonuna kadar razı olsun” dedi.

#5
Foto - Deprem konutları böyle yükseliyor

Vatandaşlardan Remzi Büyükçıkrıkçı ise “Toplu konutların sağlamlığı çok güzel. Atılan temeller çok kaliteli. En az 60 santimetre temel atıldı. Demiri çok fazla kullandılar. Biz bu bölgedeki toplu konutlarda oturuyoruz büyük bir deprem atlattık evlerimizde çizik dahi yok. Sadece 20 bin lira para ödedik ve oturuyoruz. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.

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