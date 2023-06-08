Deprem konutları böyle yükseliyor

Vatandaşlardan Remzi Büyükçıkrıkçı ise “Toplu konutların sağlamlığı çok güzel. Atılan temeller çok kaliteli. En az 60 santimetre temel atıldı. Demiri çok fazla kullandılar. Biz bu bölgedeki toplu konutlarda oturuyoruz büyük bir deprem atlattık evlerimizde çizik dahi yok. Sadece 20 bin lira para ödedik ve oturuyoruz. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.