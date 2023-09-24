Deprem bu köprüyü domino taşı gibi yıktı!

Onu yıkmaya çalışıyoruz, enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. Çalışmalar yorucu gidiyor ama devletimiz ve milletimiz var olsun. Köprü sağlam ama eski olduğu için ayaklarını dar yapmışlar. Ondan dolayı olduğu yere çökmüş.