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Deprem bu köprüyü domino taşı gibi yıktı!
Yaşam
8
Deprem bu köprüyü domino taşı gibi yıktı!

2023-09-24 15:00:24
Deprem bu köprüyü domino taşı gibi yıktı!

Depremin domino taşı gibi yıktığı köprüyü iş makineleri parçalamakta güçlük çekiyor.

#1
Foto - Deprem bu köprüyü domino taşı gibi yıktı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi Asi Nehri üzerinde bulunan Uydukent Köprüsü de yıkıldı.

#2
Foto - Deprem bu köprüyü domino taşı gibi yıktı!

Yaklaşık 50 yıllık köprünün enkazını kaldırmak için ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin parçalara ayırmakta güçlük çektiği köprü, içerisindeki demirin verdiği dayanıklılıkla iş makinalarını zorluyor.

#3
Foto - Deprem bu köprüyü domino taşı gibi yıktı!

İş makinası operatörü Abdullah Varol, köprünün ayakları dar olduğu için yıkıldığını ve parçalamakta güçlük çektiklerini belirterek, “Asi Nehri üzerinde depremden dolayı kopmaların olduğu köprümüz var.

#4
Foto - Deprem bu köprüyü domino taşı gibi yıktı!

Onu yıkmaya çalışıyoruz, enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. Çalışmalar yorucu gidiyor ama devletimiz ve milletimiz var olsun. Köprü sağlam ama eski olduğu için ayaklarını dar yapmışlar. Ondan dolayı olduğu yere çökmüş.

#5
Foto - Deprem bu köprüyü domino taşı gibi yıktı!

Parçalamakta zorlanıyoruz, demir oranı fazla olduğu için beni de biraz şaşırttı yıkılmış olması. En az 1 haftada enkaz kalkabilir” dedi.

#6
Foto - Deprem bu köprüyü domino taşı gibi yıktı!

Ekiplerin köprüyü yıkmakta güçlük çektiğini söyleyen Yusuf Aydın, “Uydukent Köprüsü 50 yıllık köprü, yapan da bayağı sağlam yapmış. 4-5 günden beri yıkmaya çalışıyorlar. Bayağı da güçlük çekiyorlar. Demir oranı çok iyi. Adamlar 4 günden beri şu köprüyü yıkmaya çalışıyorlar. Biraz zor çıkacak demiri, maşallahı var. Sağlam yapmışlar köprüyü” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Deprem bu köprüyü domino taşı gibi yıktı!

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