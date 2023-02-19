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Deprem bölgesine " Dayanışma Obası"

2023-02-19 06:33:16
Deprem bölgesine " Dayanışma Obası"

Kahramanmaraş'ta Kılavuzlu Millet Bahçesi içerisinde Dünya Etnospor Konfederasyonunca oluşturulan Dayanışma Obası'nın depremzede aileleri bugünden itibaren ağırlamaya başlayacağı belirtildi.

#1
Foto - Deprem bölgesine " Dayanışma Obası"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Organizasyon Yöneticisi Salih Aksu, AA muhabirine, Kırgızistan'dan gelen 118 çadırın kurulumunun tamamlandığını, Kazakistan'dan gelen ve konfederasyonun temin edeceği 100'e yakın çadırın da kurulumunun devam ettiğini belirtti.

#2
Foto - Deprem bölgesine " Dayanışma Obası"

Etnospor olarak çeşitli aktivitelerde kullandıkları çadırların depremzedelere yuva olabileceğini düşündüklerini vurgulayan Aksu, "Hem soğuğa dayanıklı olması hem de yazın serin olabilmesi vesilesiyle depremzedeler için biraz daha kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir ortam oluşturabiliriz diye düşündük. Bu vesileyle Kırgızistan ve Kazakistan ile temaslarda bulunduk." dedi.

#3
Foto - Deprem bölgesine " Dayanışma Obası"

Çadırların kurulumu için Kırgızistan'dan bir ekibin geldiğini belirten Aksu, aynı zamanda Van'daki Ulupamir köyünde yaşayan Kırgızların da kuruluma katkı yaptığını aktardı. Oba içerisinde sosyal alanların da olacağının altını çizen Aksu, şu ifadeleri kullandı: "Burada sadece çadır kurmuyoruz, bir sosyal alan da oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklar için oyun atölyeleri olacak. Çocukların eğitimiyle ilgili programların yanı sıra havalar iyileştikçe at getirip çocuklara binicilik dersleri vereceğiz. Geleneksel oyunlarla ilgili aktiviteler yapacağız. Burada çocuklara depremi unutturabilecek, onların gelişimine faydalı olabilecek çalışmalar da yürüteceğiz.”

#4
Foto - Deprem bölgesine " Dayanışma Obası"

Çalışmaları AFAD koordinasyonunda yaptıklarını dile getiren Aksu, "Bu akşam itibariyle 20-25 aileyi içeri alacağız. Her gün bitirdikçe yavaş yavaş içeri alacağız. Ağır hasarlı, evi yıkılmış olan aileler öncelikli alınıyor." dedi.

#5
Foto - Deprem bölgesine " Dayanışma Obası"

Obada 3-4 farklı çeşitte çadır bulunduğunu, elektrik hattının da çekildiğini dile getiren Aksu, "Kışın ısınmayla ilgili bir problemleri olmayacak. Tüm çadırların zeminlerini tahta yaptık. Onların üzerine şilte, halıfleks döşedik, çadırların etrafını köpükledik. Olabildiğince rahat bir alan oluşturmak için gayret ediyoruz." diye konuştu.

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