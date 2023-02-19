Deprem bölgesine " Dayanışma Obası"

Çadırların kurulumu için Kırgızistan'dan bir ekibin geldiğini belirten Aksu, aynı zamanda Van'daki Ulupamir köyünde yaşayan Kırgızların da kuruluma katkı yaptığını aktardı. Oba içerisinde sosyal alanların da olacağının altını çizen Aksu, şu ifadeleri kullandı: "Burada sadece çadır kurmuyoruz, bir sosyal alan da oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklar için oyun atölyeleri olacak. Çocukların eğitimiyle ilgili programların yanı sıra havalar iyileştikçe at getirip çocuklara binicilik dersleri vereceğiz. Geleneksel oyunlarla ilgili aktiviteler yapacağız. Burada çocuklara depremi unutturabilecek, onların gelişimine faydalı olabilecek çalışmalar da yürüteceğiz.”