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Deprem bölgesindeki müteahhitler gözaltına alınıyor!

2023-02-12 09:26:03
Deprem bölgesindeki müteahhitler gözaltına alınıyor!

Kahramanmaraş merkez üslü depremde yaşanan yıkımlar sonrasında savcılık müteahhitlere soruşturma başlattı. Kahramanmaraş merkez üslü depremde yaşanan yıkımlar sonrasında savcılık müteahhitlere soruşturma başlattı.

#1
Foto - Deprem bölgesindeki müteahhitler gözaltına alınıyor!

Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı Dün İstanbul’da yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalanan Mehmet Yaşar Coşkun gözaltına alınmıştı. Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Firari müteahhit Hasan Alpargün, Kıbrıs'ta gözaltına alındı.

#2
Foto - Deprem bölgesindeki müteahhitler gözaltına alınıyor!

Depremde 83 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, KKTC'de Lefkoşa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı. AA'nın emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, hakkında "Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak" suçlarından arama kararı çıkarılan ve KKTC'ye kaçtığı öğrenilen Alpargün'ün, KKTC’de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlandı. Devam eden çalışmalarda Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu tespit edildi.

#3
Foto - Deprem bölgesindeki müteahhitler gözaltına alınıyor!

Gaziantepli müteahhit gözaltında! Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nı üzerinde yapılan incelemelerde ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı. Mahallede yıkılan tek binanın müteahhidi! Kılıçdaroğlu ile samimi pozları ortaya çıktı Adana’nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılan tek binanın müteahhidi Hasan Can Alpargun deprem sonrası Kıbrıs'a kaçmıştı. Firar eden Alpargun'un Kemal Kılıçdaroğlu ile ortaya çıkan samimi pozları dikkat çekti. Adalet Bakanlığı'ndan 'müteahhitler kaçmasın' duyurusu Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınlayarak yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi. Duyuruda, binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi vurgulandı. Bakanlık, yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülecek soruşturmalarda etkinliğin ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla duyuru yayınladı. Çalışmalar kapsamında Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması ve bu büroya bakacak savcılara başka bir iş verilmemesi vurgulanarak, şu maddelere yer verildi: -Yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek Cumhuriyet başsavcılıklarında deprem nedeniyle işlenen suçlara yönelik Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması, münhasıran bu büroya bakmakla görevli bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirilmesi, görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına başkaca iş verilmeyecek. -Deprem Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapacak Cumhuriyet savcılarının kendi iç nöbet listeleri oluşturularak sadece bu büroya mahsus olmak üzere nöbet tutmaları sağlanacak. -Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile sürveyanlarının(fenni mesul vekilleri) ve diğer sorumluların tespitine çalışılacak, sorumlu olduğu tespit edilenler yönünden derhal gerekli soruşturma işlemler yapılacak, kaçma ve delil karatma ihtimaline binaen gerekli koruma tedbirlerine tereddütsüz alınacak. -Kurtarma faaliyetleri gözetilerek delil toplama işlemlerinin koordineli bir şekilde yürütülecek. -Delillerin doğru ve eksiksiz toplanacak, konuya dair rapor hazırlanması için uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulacak. -Bilirkişi heyeti, mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgisine göre diğer uzmanlardan oluşturulacak. -Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişiler eşliğinde olay yeri tespit işlemlerinin yapılacak ve tutanağa bağlanacak. -Yapı ruhsatı, yapı kullanım belgesi, mimari ve statik projelerin gecikmeksizin ilgili belediyelerden, yapı sahiplerinden ve yapı denetim firmasından temin edilerek bilirkişi heyetine tevdi edilecek. -Bilirkişi heyetleri tarafından binalarda delil tespiti işlemleri yapılırken numune alma ve analiz işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı laboratuvarlara yaptırılacak. -Delil tespit işlemlerinde; binaya dair adres, tapu kaydı, yıkıldığı deprem, yapı türü, taşıyıcı sistem, yapı ruhsatı veya yapı kullanım belgesi, varsa mimar ve betonarme statik proje bilgi ve belgelerin temin edilmesi, genel enkaz görüntüsü, kolon, kiriş, döşeme ve temel yapının video ve fotoğraflarının çekilmesi, yapılardan numune alınması sağlanacak. -Aynı müteahhit tarafından yapılan sitede birden fazla yapı yıkılmış olması durumunda işlemlerin tek bir soruşturma dosyası üzerinden yürütülecek.

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