ABD Avrupa’dan askeri desteğini ‘hemen’ çekiyor! NATO ittifakında kritik deprem
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’nin Avrupa’daki savunma katkılarını azaltma kararını "hemen" yürürlüğe koyacağını açıklayarak ittifakta yeni bir dönemin başladığını ilan etti. Brüksel'deki Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuşan Rutte, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in "yükün adil dağılımı" restini doğrularken, temmuz ayındaki tarihi Ankara Zirvesi öncesinde Avrupalı müttefiklerin oluşan askeri boşluğu kapatmak için acil üretime geçtiğini vurguladı.