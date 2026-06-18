ABD Avrupa’dan askeri desteğini ‘hemen’ çekiyor! NATO ittifakında kritik deprem

Toplantıda 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alınacağı bilgisini paylaşan Rutte, zirvede savunma sanayi üretimini artırma ve Ukrayna'ya destek konularında somut adımların tartışılacağını ifade etti. Rutte, ABD ile İran arasındaki mutabakatla ilgili, "Başkan Trump iyi bir anlaşma yaptı. Bu önemli çünkü bu anlaşmanın yaptığı şey nükleer kapasiteyi azaltmak. ABD, şubat sonundan itibaren İran'ın nükleer kapasitesinin azaltılmasını sağladı. Aynı şey, sadece Orta Doğu'yu değil, Avrupa'yı ve dünyanın diğer bölgelerini de tehdit eden balistik füze kapasitesi için de geçerli. Ayrıca, G7 liderlerinin açıklamasında da gördüğünüz gibi, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yardımcı olmak için neler yapabileceklerini kesinlikle değerlendiriyorlar. " diye konuştu.