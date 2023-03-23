Deprem bölgesinde Ramazan geleneği

24 saat açık fırında üretime devam ettiklerini söyleyen Bozoğulları, “Biz Hataylıyız, Hatay’ı terk etmiyoruz. Bu zor günleri hep beraber aşacağız. Hatay’ı ayakta tutmak için iş yerimizi bir şekilde faaliyete soktuk. Ramazan’a da geldik. Bizim amacımız da zaten Ramazan’dan önce faaliyete geçirip insanlara faydamız olsun. Çok şükür 2-3 gündür ekmek çıkarıyoruz.