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Yaşam
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Denizsiz kentin balıkçı çifti

2023-10-17 15:18:15
Denizsiz kentin balıkçı çifti

Elazığ'da 4 çocuk babası 71 yaşındaki Emin Öden, 66 yaşındaki eşi Nazime Öden ile 17 yıldır gün doğmadan kayıkla açıldıkları gölde tuttukları balıkları satarak gelir elde ediyor.

#1
Foto - Denizsiz kentin balıkçı çifti

Deniz bulunmayan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan Emin ve Nazime Öden çifti, 17 yıldır Hazar Gölü'nde balık tutarak geçimini sağlıyor.

#2
Foto - Denizsiz kentin balıkçı çifti

Hazar Gölü'nün en eski balıkçılarından 71 yaşındaki Emin Öden, 16 yaşında başladığı baba mesleğini 55 yıldır özveriyle sürdürüyor.

#3
Foto - Denizsiz kentin balıkçı çifti

Balıkçılık yaparak elde ettiği kazançla 4 çocuk büyüten Öden, ilerleyen yaşı nedeniyle mesleği yalnız sürdüremeyince hayat arkadaşı 66 yaşındaki Nazime Öden'den destek istedi. Deniz olmayan kentte 17 yıldır gün doğmadan Hazar Gölü'ne kayıklarıyla açılan Öden çifti, ağ atarak tuttukları balıkları göl çevresindeki restoranlara ve lokantalara satarak gelir elde ediyor.

#4
Foto - Denizsiz kentin balıkçı çifti

Emin Öden, geçmişte işçi tutarak yaptığı balıkçılık mesleğini daha sonra bir dönem çocuklarıyla sürdürdüğünü belirterek, onların farklı meslekler seçmesi nedeniyle yalnız kaldığını söyledi.

#5
Foto - Denizsiz kentin balıkçı çifti

Bu nedenle çok sevdiği mesleğini bırakma noktasında geldiği anda eşinin kendisine destek olduğunu dile getiren Öden, "Çocuklarım işe girdi, eşimle yalnız kaldık. 17 senedir hanımla balıkçılık yapıyor, günde 10-20 kilogram arası balık yakalıyoruz. Onları satarak geçimimizi sağlıyoruz. Eşim olmasaydı balıkçılığı devam ettiremezdim, tek başıma çalışamazdım. Eşim yıllarca çocuklarımı, evimi idare etti. Şimdi de mesleğimi devam ettirebilmem için beni idare ediyor. Birlikte balık avlayarak fevkalade geçinip gidiyoruz, birlikte arkadaş gibi çalışıyoruz." diye konuştu.

#6
Foto - Denizsiz kentin balıkçı çifti

Balıkçılığın baba mesleği olduğunu belirten Öden, 4 çocuk büyüttüğü bu mesleği tutkuyla sürdürdüğünü ifade etti. Öden, "Hazar Gölü'nde 55 senedir balıkçılık yapıyorum. Balıkçılık mesleğiyle zengin de olmadık fakir de olmadık. Çok şükür idaremizi yapıyoruz. 16 yaşında başladım balıkçılığa, şu an 71 yaşındayım. Bugüne kadar başka bir işte çalışmadım, sadece balıkçılık yaptım." dedi.

#7
Foto - Denizsiz kentin balıkçı çifti

Nazime Öden ise 49 yıldır evli olduğu eşinin balıkçılığı çok sevdiğini, yıllarca gece gündüz demeden fedakarca çalışarak ekmek paralarını kazandığını belirtti.

#8
Foto - Denizsiz kentin balıkçı çifti

Eşinin yaşının ilerlemesi nedeniyle kendisine destek olduğunu ve birlikte balıkçılık yaptıklarını anlatan Öden, şu ifadeleri kullandı:

#9
Foto - Denizsiz kentin balıkçı çifti

"Çocuklar okuyup evden ayrıldıktan sonra beyimle balığa gidiyoruz. Eşimin yaşı ilerlediğinden tek başına bu işi yapamıyor diye ona destek olmaya çalışıyorum. Evlilikte hayat müşterek. Kadının da erkeğin de birbirine her konuda destek olması lazım. Her zaman tek erkeğin çalışmasıyla geçim olmuyor."

#10
Foto - Denizsiz kentin balıkçı çifti

Öden, her gün akşama doğru göle bıraktıkları ağı ertesi gün güneş doğmadan göle açılarak topladıklarını belirterek, avladıkları balıkları göl çevresindeki lokanta ve restoranlara satarak geçimlerini sağladıklarını anlattı.

#11
Foto - Denizsiz kentin balıkçı çifti

Her sabah ağları çektikleri sırada bir martının yaklaşık 5 yıldır kendilerine eşlik ettiğini anlatan Öden, "Martının kayığın etrafında uçtuğunu ya da yüzdüğünü fark ettik. Bizden balık istediğini anlayınca her gün tuttuğumuz balıklarından birini ona veriyoruz. O da tuttuğumuz balıklardan nasibini alıyor." dedi.

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