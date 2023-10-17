Denizsiz kentin balıkçı çifti

Bu nedenle çok sevdiği mesleğini bırakma noktasında geldiği anda eşinin kendisine destek olduğunu dile getiren Öden, "Çocuklarım işe girdi, eşimle yalnız kaldık. 17 senedir hanımla balıkçılık yapıyor, günde 10-20 kilogram arası balık yakalıyoruz. Onları satarak geçimimizi sağlıyoruz. Eşim olmasaydı balıkçılığı devam ettiremezdim, tek başıma çalışamazdım. Eşim yıllarca çocuklarımı, evimi idare etti. Şimdi de mesleğimi devam ettirebilmem için beni idare ediyor. Birlikte balık avlayarak fevkalade geçinip gidiyoruz, birlikte arkadaş gibi çalışıyoruz." diye konuştu.