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Aktüel
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Denizli'de 2 katlı bina yangında kül oldu

2024-06-16 07:26:52
Denizli'de 2 katlı bina yangında kül oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

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Foto - Denizli'de 2 katlı bina yangında kül oldu

Yangın Denizli'nin Acıpayam ilçesi Güney mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bugün öğlenden sonra 2 katlı binanın 2'ci katında yangın meydana geldi.

#2
Foto - Denizli'de 2 katlı bina yangında kül oldu

Çevrede ki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

#3
Foto - Denizli'de 2 katlı bina yangında kül oldu

Olayda ölen ya da yaralanma olmazken alevler paniğe neden oldu. Alevlerin etkisinde kalan bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanılacağı öğrenildi.

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