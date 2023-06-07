Denizlerin akciğerleri tehlike altında

Kızılkaya, deniz çayırlarının Akdeniz'deki popülasyonuna ilişkin şu rakamları paylaştı: "Uydu araştırmalarıyla Akdeniz'deki 22 ülkenin kıyılarında toplam 56 bin 783 kilometrekare deniz çayırı tespit edilmiş durumda. En fazla Tunus'ta var çünkü etrafındaki denizler çok sığ, yaklaşık 6 bin 400 kilometrekare deniz çayırı var. İkinci sırada 3 bin 300 kilometrekareyle İtalya var. Daha sonra 2 bin 900 kilometrekareyle Yunanistan, 2 bin kilometrekare ile Hırvatistan geliyor. Türkiye'de bu alan daha az, 740 kilometrekare çünkü Türkiye'nin sığ suları çok fazla değil, çok hızlı derinleşiyor ve mevcut kıyı alanlarımızın çoğunda ya yerleşim ya da tarımdan dönen sular var." Akdeniz'deki deniz çayırlarında son 100 yılda çok ciddi bir azalma görüldüğüne dikkati çeken Kızılkaya, "Şehirlere, dere ağızlarına yakın yerlerde çok fazla evsel, tarımsal kirlilik denize giriyor ve bu, çok ciddi bir kirlilik yaratıyor, güneş ışığını kapatıyor. Güneş ışığı kapandığı zaman karada bir bitki nasıl ölüyorsa, deniz de de ölüyor. Daha da kötüsü, teknelerin kullanma suyu veya sintine sularının denize karışması. Deniz trafiği ve teknelerin zincir ve demirleri deniz çayırlarına çok ciddi hasar veriyor." diye konuştu.