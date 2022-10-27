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Hayat-Aktüel
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Denizin rengi kahverengiye döndü

2022-10-27 16:24:49
Denizin rengi kahverengiye döndü

İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinin bir kısmı kahverengiye boyandı.

#1
Foto - Denizin rengi kahverengiye döndü

Yaşanan olayın sebebinin alg patlaması olduğu bildirildi.

#2
Foto - Denizin rengi kahverengiye döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın alanda denizin rengi değişti.

#3
Foto - Denizin rengi kahverengiye döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.

#4
Foto - Denizin rengi kahverengiye döndü

Önem, geçen haftadan sonra ani sıcaklığın artmasıyla denizde renk değişiminin meydana geldiğini belirtti.

#5
Foto - Denizin rengi kahverengiye döndü

Mesut Önem, "Her ilkbahar ve sonbaharda yaşadığımız alg patlaması, her yerde olduğu gibi Marmara ve Karadeniz'de de olabiliyor. Bu, doğal bir süreç." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Denizin rengi kahverengiye döndü

Alg çoğalmasıyla deniz renginin kahverengiye dönmesi, havadan görüntülendi.

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