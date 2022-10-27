2022-10-27 16:24:49 Denizin rengi kahverengiye döndü
İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinin bir kısmı kahverengiye boyandı.
Sinop'ta "Piskopos mezarları"ndan çıkarılan ayakkabılar, kıyafetler, takılar... Türünün tek örneği! Oturur vaziyette defnedildi
İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinin bir kısmı kahverengiye boyandı.
Yaşanan olayın sebebinin alg patlaması olduğu bildirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın alanda denizin rengi değişti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.
Önem, geçen haftadan sonra ani sıcaklığın artmasıyla denizde renk değişiminin meydana geldiğini belirtti.
Mesut Önem, "Her ilkbahar ve sonbaharda yaşadığımız alg patlaması, her yerde olduğu gibi Marmara ve Karadeniz'de de olabiliyor. Bu, doğal bir süreç." ifadelerini kullandı.
Alg çoğalmasıyla deniz renginin kahverengiye dönmesi, havadan görüntülendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23