Denizin ortasında dev petrol rezervi

"Stratejimiz, geçiş sonrası hidrokarbonlara, yani gaza ve viskoz petrole odaklanmak oldu. Sığ suda olgun bir havzada, tanımı gereği, büyük kayalar ve basit sıvılar içeren büyük alanlar zaten geliştirilmiştir. Jeotermal ısı ve polimerin birleşimi, Rosebank ile aynı ölçekte bir proje olan Fynn gelişiminin kilidini açabilir."