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Ekonomi
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Denizin ortasında dev petrol rezervi

2024-08-20 12:35:54
Denizin ortasında dev petrol rezervi

Avrupa'nın kuzeyinde bulanan Kuzey Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi.

#1
Foto - Denizin ortasında dev petrol rezervi

Dev petrol rezervi keşfinin ardından çıkan maddenin elektrikli araçlarda kullanılabileceği açıklandı.

#2
Foto - Denizin ortasında dev petrol rezervi

Keşifte yetkili isim, bu rezervin Fynn sahasındaki gelişimin kilidini açabileceğini söyledi.

#3
Foto - Denizin ortasında dev petrol rezervi

Orcadian Energy, Avrupa'nın kuzeyinde bulunan Kuzey Denizi'ndeki Moray Firth petrol sahasında büyük bir petrol rezervi keşfettiğini duyurdu.

#4
Foto - Denizin ortasında dev petrol rezervi

Keşfedilen yeni petrol rezervinin elektrikli araç akülerinin hızlı şarjı için kullanılabileceği bildirildi.

#5
Foto - Denizin ortasında dev petrol rezervi

Moray Firth'teki Fynn sahasında keşfedilen petrol rezervinin "çok önemli" miktarda viskoz ve ağır petrol içerdiğini söylendi.

#6
Foto - Denizin ortasında dev petrol rezervi

KUZEY DENİZİNDE BÜYÜK PETROL REZERVİ KEŞFETTİLER - Uzun zincirli hidrokarbonlardan oluşan bu yağ, rafine edildiğinde hızlı şarjlı elektrikli araç pilleri için olmazsa olmaz bir bileşen olan anot sınıfı petrol koku için iyi bir hammadde haline geliyor.

#7
Foto - Denizin ortasında dev petrol rezervi

Petrol keşfi hakkında bilgi veren Orcadian Energy CEO'su Steve Brown, şu ifadeleri kullandı:

#8
Foto - Denizin ortasında dev petrol rezervi

"Stratejimiz, geçiş sonrası hidrokarbonlara, yani gaza ve viskoz petrole odaklanmak oldu. Sığ suda olgun bir havzada, tanımı gereği, büyük kayalar ve basit sıvılar içeren büyük alanlar zaten geliştirilmiştir. Jeotermal ısı ve polimerin birleşimi, Rosebank ile aynı ölçekte bir proje olan Fynn gelişiminin kilidini açabilir."

#9
Foto - Denizin ortasında dev petrol rezervi

Sıfır emisyonlu enerjiye dikkat çeken Brown, "Orta Kuzey Denizi zirvesinde, Hollanda sektöründe başarıyla geliştirilen A ve B blok gaz sahalarıyla aynı özelliklere sahip bir dizi sığ gaz arama alanı tespit ettik. Bunun ötesinde, şebekeye sıfıra yakın emisyonlu güvenilir bir enerji tedarik edebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Kaynak: Star Gazetesi

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