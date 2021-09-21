  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
36
Denizin dibindeki inanılmaz canlılar! Görenler şok oluyor

2021-09-21 11:55:17
Denizin dibindeki inanılmaz canlılar! Görenler şok oluyor

Denizin dibinde bilinmeyen gün yüzüne çıkmayacak milyonlarca canlı var. Ama görüntülenen canlılar da inanılmaz görüntüler oluşturuyor. İşte deniz dibindeki inanılmaz canlılar... Barreleye balığı Okyanusların derinliklerinde yaşayan bu ilginç hayvan, transparan kafası ve yukarıya bakan gözleriyle oldukça korkutucu görünüyor. Kafasındaki şeffaf kalkanın içinde aşırı derecede ışığa duyarlı gözlerini görebileceğiniz barreleye balığının başının ön kısmındakiler de aslında gözleri değil burnu.

#1
Foto - Deniz ayısı Water bear olarak bilinen bu deniz canlısı, isminin aksine 1 mm'den bile daha küçük. Deniz ayılarının en dikkat çeken özelliği ise tüm zorlu şartlara ayak uydurabiliyor olmaları. Bazı kaynaklar, deniz ayılarının uzayda bile yaşamlarını sürdürebileceklerini iddia ediyor. Mesela çok soğuk sıcaklıklardan çok yüksek sıcaklıklara kadar tüm sıcaklıklarda var olabiliyorlar. Ya da hayvanların dayanabileceği maksimum radyasyondan 1000 kat daha fazlasına karşı koyabiliyorlar.

Deniz ayısı Water bear olarak bilinen bu deniz canlısı, isminin aksine 1 mm'den bile daha küçük. Deniz ayılarının en dikkat çeken özelliği ise tüm zorlu şartlara ayak uydurabiliyor olmaları. Bazı kaynaklar, deniz ayılarının uzayda bile yaşamlarını sürdürebileceklerini iddia ediyor. Mesela çok soğuk sıcaklıklardan çok yüksek sıcaklıklara kadar tüm sıcaklıklarda var olabiliyorlar. Ya da hayvanların dayanabileceği maksimum radyasyondan 1000 kat daha fazlasına karşı koyabiliyorlar.

#2
Foto - Damla balığı Blobfish olarak bilinen bu deniz canlıları, denizlerin 900 metre kadar derinliğinde kendi başlarına yaşıyorlar. Yaşam alanlarının daha çok Avustralya ve Tazmanya açıkları olduğu biliniyor. Görsel olarak insanı bir parça korkutan bu şaşırtıcı canlının bir de 25 cm'ye kadar uzayabilmek gibi garip bir özelliği var. Ne diyelim, umuyoruz bir gün bir yerlerde karşılaşmayız.

Damla balığı Blobfish olarak bilinen bu deniz canlıları, denizlerin 900 metre kadar derinliğinde kendi başlarına yaşıyorlar. Yaşam alanlarının daha çok Avustralya ve Tazmanya açıkları olduğu biliniyor. Görsel olarak insanı bir parça korkutan bu şaşırtıcı canlının bir de 25 cm'ye kadar uzayabilmek gibi garip bir özelliği var. Ne diyelim, umuyoruz bir gün bir yerlerde karşılaşmayız.

#3
Foto - Flamingo Tongue Snail Bu kabuklu deniz canlısı, üzerindeki muhteşem renk ve desenlerle dikkat çekiyor. Bu renk aslında kabuğuna ait değil, kabuğunun üzerindeki ince tabakada yer alıyor. Çünkü saldırıya uğradıklarında bu tabakadan tamamen kurtuldukları biliniyor.

Flamingo Tongue Snail Bu kabuklu deniz canlısı, üzerindeki muhteşem renk ve desenlerle dikkat çekiyor. Bu renk aslında kabuğuna ait değil, kabuğunun üzerindeki ince tabakada yer alıyor. Çünkü saldırıya uğradıklarında bu tabakadan tamamen kurtuldukları biliniyor.

#4
Foto - Aksolotl Çok ilginç bir deniz canlısı olan aksolotl, iç organları da dahil olmak üzere kaybettiği tüm organlarını yenileyebilmek gibi bir özelliğe sahip.

Aksolotl Çok ilginç bir deniz canlısı olan aksolotl, iç organları da dahil olmak üzere kaybettiği tüm organlarını yenileyebilmek gibi bir özelliğe sahip.

#5
Foto - Dugong Deniz devesi olarak bilinen dugongların boyu yaklaşık 3 metreye, kiloları ise 300 kilograma kadar çıkabiliyor. Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olsa şimdilik Doğru Afrika, Kızıl Deniz, Güneydoğu Asya kıyılarında yaşadıkları biliniyor.

Dugong Deniz devesi olarak bilinen dugongların boyu yaklaşık 3 metreye, kiloları ise 300 kilograma kadar çıkabiliyor. Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olsa şimdilik Doğru Afrika, Kızıl Deniz, Güneydoğu Asya kıyılarında yaşadıkları biliniyor.

#6
Foto - Comb Jellies Rengarenk tüylere sahip olan bu ilginç deniz canlısı, mikroskobik bitkiler ve küçük deniz hayvanları ile besleniyor. Tüylerini kendini suda ileri doğru itmek için kullanıyor ve sırtında özel ışık üretebilen hücreler bulunuyor. Ne kadar da ilginç ve güzel değil mi?!

Comb Jellies Rengarenk tüylere sahip olan bu ilginç deniz canlısı, mikroskobik bitkiler ve küçük deniz hayvanları ile besleniyor. Tüylerini kendini suda ileri doğru itmek için kullanıyor ve sırtında özel ışık üretebilen hücreler bulunuyor. Ne kadar da ilginç ve güzel değil mi?!

#7
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#8
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#9
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#10
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#11
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#12
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#13
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#14
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#15
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#16
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#17
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#18
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#19
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#20
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#21
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#22
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#23
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#24
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#25
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#26
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#27
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#28
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#29
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#30
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#31
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#32
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#33
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#34
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

#35
Foto - İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

İşte diğer tuhaf görünümlü canlılar...

ABD'den şaşırtan karar! İki katına çıkarılacak
Dünya

ABD'den şaşırtan karar! İki katına çıkarılacak

Joe Biden yönetimi, 2022 mali yılı için mülteci kabul sınırını 62 bin 500'den 125 bine çıkaracak.
Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinden ağır provokasyon!
Siyaset

Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinden ağır provokasyon! "Suriyeliler saldırdı" dedi, gerçek çok başka çıktı

Irkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik, Suriyeli bir erkeğ..
Sakarya’da belediye otobüsü alev alev yandı!
Gündem

Sakarya’da belediye otobüsü alev alev yandı!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü alev topuna döndü. Otobüsün içerisinde yolcu bulunmaması olası bir facianın..
Meteoroloji gün verip uyardı! Kar geliyor
Yaşam

Meteoroloji gün verip uyardı! Kar geliyor

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, çarşamba gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Perşembe günü düşen sıcaklıklarla beraber..
ABD'li uzmanlar açıkladı: Rusya'nın hedefindeki ülke ortaya çıktı
Dünya

ABD'li uzmanlar açıkladı: Rusya'nın hedefindeki ülke ortaya çıktı

Rusya'nın askeri tatbikatında kullandığı silahlar uydularla tespit edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD'li uzmanlar, "Uzayd..
O devlet başkanı dünyaya duyurdu! ‘Ben diktatörüm’
Dünya

O devlet başkanı dünyaya duyurdu! ‘Ben diktatörüm’

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini dünyaya "diktatör" olarak tanıttı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay