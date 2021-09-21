Denizin dibindeki inanılmaz canlılar! Görenler şok oluyor

Damla balığı Blobfish olarak bilinen bu deniz canlıları, denizlerin 900 metre kadar derinliğinde kendi başlarına yaşıyorlar. Yaşam alanlarının daha çok Avustralya ve Tazmanya açıkları olduğu biliniyor. Görsel olarak insanı bir parça korkutan bu şaşırtıcı canlının bir de 25 cm'ye kadar uzayabilmek gibi garip bir özelliği var. Ne diyelim, umuyoruz bir gün bir yerlerde karşılaşmayız.