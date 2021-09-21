2021-09-21 11:55:17 Denizin dibindeki inanılmaz canlılar! Görenler şok oluyor
Denizin dibinde bilinmeyen gün yüzüne çıkmayacak milyonlarca canlı var. Ama görüntülenen canlılar da inanılmaz görüntüler oluşturuyor. İşte deniz dibindeki inanılmaz canlılar... Barreleye balığı Okyanusların derinliklerinde yaşayan bu ilginç hayvan, transparan kafası ve yukarıya bakan gözleriyle oldukça korkutucu görünüyor. Kafasındaki şeffaf kalkanın içinde aşırı derecede ışığa duyarlı gözlerini görebileceğiniz barreleye balığının başının ön kısmındakiler de aslında gözleri değil burnu.