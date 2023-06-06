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Yaşam
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Denize girecekler dikkat! Katil yosun Marmara’da görüldü!

2023-06-06 12:04:51
Denize girecekler dikkat! Katil yosun Marmara’da görüldü!

İstanbul'da katil yosun paniği yaşandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın, Marmara Denizi'nde görülen istilacı türün, Karadeniz'e doğru yayılabileceği konusunda uyardı

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Foto - Denize girecekler dikkat! Katil yosun Marmara’da görüldü!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın, istilacı türler arasında bulunan ve katil yosun olarak bilinen yosun türünün Marmara Denizi'nde görüldüğünü söyledi. 2022'nin haziran ayında tespit ettikleri katil yosunun Karadeniz'de de görülebileceğini açıkladı.

#2
Foto - Denize girecekler dikkat! Katil yosun Marmara’da görüldü!

HIZLA YAYILIYOR Prof. Dr. Ergün Taşkın, ekibin Marmara Denizi'nde yaptığı dalışlarla saha ve laboratuvar çalışmalarından oluşan kapsamlı araştırmasının sonucu önümüzdeki günlerde yayımlanacağını vurguladı. "Zarar verdiği canlıların bir kısmı deniz çayırı olabilir, diğer makroalgler olabilir. Kaplayıcı olduğu ve hızlı bir yayılış gösterdiği için habitata daha hakim oluyor. Sonuçta istilacı türler daha avantajlıdır, girmiş olduğu ortamda adaptasyon sağladıktan sonra hızlı yayılış ve dağılım gösterebiliyorlar" ifadesini kullandı.

#3
Foto - Denize girecekler dikkat! Katil yosun Marmara’da görüldü!

ÖNCE ERDEK'TE GÖRÜLDÜ Katil yosunun ilk olarak 1980'lerden itibaren Batı Akdeniz'de görülmeye başlandığına, Türkiye'de ise Avusturalya kökenli olan ilk kaydının İskenderun Körfezi'nden 2007'de yapıldığına değinen Taşkın, daha sonra batıya doğru yayılım gösterdiğini, Antalya ve Kıbrıs'ın ardından İzmir'de görüldüğünü, son olarak da kendileri tarafından Erdek'ten rapor edildiğini aktardı.

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Foto - Denize girecekler dikkat! Katil yosun Marmara’da görüldü!

KARADENİZ TEHLİKEDE! Taşkın, şöyle devam etti: Prof. Dr. Ergün Taşkın, "Şu anda Marmara için geniş alanlara yayıldığını söyleyemiyoruz, sadece 1 noktada tespit ettik ancak önümüzdeki süreçte aynı noktayı takip edeceğiz. Karadeniz'de binde 15 ile 18 arasında bir tuzluluk var, önümüzdeki süreçte Marmara Denizi'ne adaptasyonunu sağladıktan sonra Karadeniz'de görülebilme ihtimali var. Marmara ile Karadeniz'i bir eko bölge olarak aldığımızda yavaş yavaş buraya doğru çıkmaya başladığını da söylemek yanlış olmaz" değerlendirmesini yaptı. Mücadele yöntemleri konusunda şu açıklamaları yaptı: "Gemi balast sularının boşaltılmasını engellemek veya kontrolünü ciddi bir şekilde yapmak gerekiyor. Karasal baskı ve iklim değişikliği, yabancı türlerin girişinde etken. Küresel ısınmayı, denizdeki tuzluluk artışını engelleyeceğiz, balast sularını kontrol edeceğiz. Ancak bu şekilde bunların ortamdan çekildiğini görebiliriz. Balıkçılık faaliyetlerini daha düzgün, yönetmeliklere uygun bir şekilde yaparsak denizel ekosistemlerimizi koruyabiliriz."

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