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Yaşam
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Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

2024-06-06 20:24:56
Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

Mersin'de denizde temizlik çalışması yapıldı. Denizden çıkarılanlar ise ağızları açık bıraktı...

#1
Foto - Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

Mersin'de su altı dronu destekli dalgıç itfaiyelerin katılımıyla yapılan temizlik çalışmasında deniz dibinden çok sayıda araba lastiği, plastik sandalye, demir parçaları ve şişe çıkarıldı.

#2
Foto - Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesince Dünya Çevre Haftası kapsamında, Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda "Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği" düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği bünyesindeki balık adamlar, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ile denize dalış gerçekleştirdi.

#3
Foto - Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

Su altı dronu ile destek verilen etkinlikte, deniz dibinden çok sayıda araba lastiği, demir parçaları, halat, şişe, naylon paket, teneke, plastik sandalye ve kasa çıkarıldı. Toplanan atıklar, farkındalık için sahil kenarında sergilendi.

#4
Foto - Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, etkinliği deniz temizliğine dikkati çekmek için düzenlediklerini söyledi.

#5
Foto - Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

Mersin'in 321 kilometrelik deniz kıyısına sahip olduğunu belirten Halisdemir, "Burada inanılmaz sayıda deniz kaplumbağaları, caretta carettalar bulunuyor. Bu canlılar kirliliği bazen algılayamıyor. Poşetleri denizanası sanarak yiyorlar. Sonrasında maalesef ölümleriyle karşılaşabiliyoruz. Poşet ve benzeri atıkların denize atılmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

Halisdemir, atıkların deniz canlılarının yaşam dengesini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

#7
Foto - Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

Etkinlikte barınağın çok küçük bir alanında temizlik yaptıklarını vurgulayan Halisdemir, "Balık adamlarımız deniz bulanık olmasına rağmen çok sayıda atık çıkardı. En çok lastik çıktığını gördük. Genelde tekneklerin kullandığı lastikler inanılmaz sayıda deniz tabanında bulundu. Sandalye, şişe gibi denizde olmaması gerek birçok ürün çıktı." diye konuştu.

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