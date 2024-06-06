Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

Etkinlikte barınağın çok küçük bir alanında temizlik yaptıklarını vurgulayan Halisdemir, "Balık adamlarımız deniz bulanık olmasına rağmen çok sayıda atık çıkardı. En çok lastik çıktığını gördük. Genelde tekneklerin kullandığı lastikler inanılmaz sayıda deniz tabanında bulundu. Sandalye, şişe gibi denizde olmaması gerek birçok ürün çıktı." diye konuştu.