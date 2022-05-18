Deniz suyunun sağlığa muhteşem etkisi

Hastalıkları önler Deniz suyunun içerdiği elementler tüm vücudu yeniden dengeler, bu sayede mevcut hastalıklar için iyileştirici ve önleyici bir etkiye sahiptir. Deniz minerallerinin deriden geçişi kolaydır. Her organ daha sonra ihtiyaç duyduğu şeyi alır. Kaslar için magnezyum ve potasyum, kemikler için kalsiyum, tiroid için iyot... Bu, kasların gevşemesine izin verir, aynı zamanda gözeneklerin genişlemesini sağlar ve bu da vücut direncini güçlendirir.