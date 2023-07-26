Deniz bisikletleri yasaklandı

Biz de kanun gereği istenilen düzenlemeleri yaptık, tüm deniz bisikletlerini boşalttık. Özellikle Arap turistlerden çok tepkiler aldık. Bize 'Neden verilmiyor?' diye sorulduğunda biz de kendilerine alınan kararı söylüyoruz. Bu saatlerde burasının çok canlı olması gerekiyordu ancak tesisimiz bomboş. Üç tane işletmeyiz, hepsi aynı şekilde boş. İş yapamaz duruma geldik” diye konuştu.