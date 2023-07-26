2023-07-26 22:10:54 Deniz bisikletleri yasaklandı
Sera Gölü’nde deniz bisikletlerine yasak geldi.
Sera Gölü’nde deniz bisikletlerine yasak geldi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde yeşil bir vadinin içinde yer alan Sera Gölü, son yıllarda deniz bisikletleriyle yapılan tur ile Arap turistlerin gözdesi oldu. Turistlerin en çok ilgisini çeken aktivitelerin başında gelen deniz bisikletlerine alınan kararla yasak getirildi. Deniz bisikletlerinin kaldırılmasında kendilerine bir gereç belirtilmediğini söyleyen işletme sahipleri, duruma tepki gösterdi.
Derecik Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından yamaçlardan kopan büyük kaya parçalarının Sera Deresi'nin önünü kapamasıyla oluşan göl, 2010 yılında tabiat parkı ilan edildi.
Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafedeki göl, ulaşım kolaylığının yanı sıra eşsiz manzarası ile ilgi çekiyor. Sera Gölü ziyaretçilerine tabiatla iç içe vakit geçirme ve deniz bisikleti ile gezinti imkanı sunarken, alınan son kararla deniz bisikletlerine yasak getirildi. Alınan karara göldeki işletme sahipleri tepki gösterdi.
Sera Gölü'ndeki işletme sahiplerinden Yaşar Kaya, deniz bisikletlerinin kaldırılmasıyla ilgili ilgili kurumlara başvurmalarına rağmen bir çözüm bulamadıklarını belirterek, "1980’li yıllardan beri hizmet veriyoruz. Sera Gölü’nde ne hikmettir bilmiyoruz uzun zamandan beri deniz bisikletlerinin kaldırılmasıyla alakalı sıkıntı yaşıyorduk. Bir gerekçe gösterilmeden dün itibarıyla buna son verildi. Burada elemanlara istihdam sağlıyorduk, dolayısıyla turistler gelerek belli miktarda döviz bırakıyordu. Yetkililerin bize verdiği somut bir cevap yok.
Yanımıza gelip bizimle konuşmalarını, bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Turistiler ilimize döviz bırakmayacaksa, gelen turistler sandalları kullanamayacaksa bu durum herkesi olumsuz etkiler. Dolayısıyla biz de elemanlarımızı çıkartmak zorunda kalacağız. Tesisler 200'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Yetkililerden bu konu ile ilgilenmelerini bekliyoruz. Bu işi çözelim, bu işin adını koyalım. Belge verilecekse belge verilsin. Konuyla alakalı birçok kuruma gittik ancak hiçbir kurumdan randımanlı cevap alamadık. Bize gerekçe söylemiyorlar, sadece kaldırıldığını belirtiyorlar” dedi.
Deniz bisikletleri kaldırılınca Arap turistlerden tepki aldıklarını belirten işletme görevlilerinden Mustafa Hatipoğlu, tesislerin boş kaldığını kaydederek, “Yıllarca işletmeciliğini yapmış olduğumuz deniz bisikletleri son alınan kararla iptal edilerek, gölden kaldırılması yönünde tarafımıza bir açıklama geldi.
Biz de kanun gereği istenilen düzenlemeleri yaptık, tüm deniz bisikletlerini boşalttık. Özellikle Arap turistlerden çok tepkiler aldık. Bize 'Neden verilmiyor?' diye sorulduğunda biz de kendilerine alınan kararı söylüyoruz. Bu saatlerde burasının çok canlı olması gerekiyordu ancak tesisimiz bomboş. Üç tane işletmeyiz, hepsi aynı şekilde boş. İş yapamaz duruma geldik” diye konuştu.
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