  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
11
Deniz bisikletleri yasaklandı

2023-07-26 22:10:54
Deniz bisikletleri yasaklandı

Sera Gölü’nde deniz bisikletlerine yasak geldi.

#1
Foto - Deniz bisikletleri yasaklandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde yeşil bir vadinin içinde yer alan Sera Gölü, son yıllarda deniz bisikletleriyle yapılan tur ile Arap turistlerin gözdesi oldu. Turistlerin en çok ilgisini çeken aktivitelerin başında gelen deniz bisikletlerine alınan kararla yasak getirildi. Deniz bisikletlerinin kaldırılmasında kendilerine bir gereç belirtilmediğini söyleyen işletme sahipleri, duruma tepki gösterdi.

#2
Foto - Deniz bisikletleri yasaklandı

Derecik Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından yamaçlardan kopan büyük kaya parçalarının Sera Deresi'nin önünü kapamasıyla oluşan göl, 2010 yılında tabiat parkı ilan edildi.

#3
Foto - Deniz bisikletleri yasaklandı

Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafedeki göl, ulaşım kolaylığının yanı sıra eşsiz manzarası ile ilgi çekiyor. Sera Gölü ziyaretçilerine tabiatla iç içe vakit geçirme ve deniz bisikleti ile gezinti imkanı sunarken, alınan son kararla deniz bisikletlerine yasak getirildi. Alınan karara göldeki işletme sahipleri tepki gösterdi.

#4
Foto - Deniz bisikletleri yasaklandı

Sera Gölü'ndeki işletme sahiplerinden Yaşar Kaya, deniz bisikletlerinin kaldırılmasıyla ilgili ilgili kurumlara başvurmalarına rağmen bir çözüm bulamadıklarını belirterek, "1980’li yıllardan beri hizmet veriyoruz. Sera Gölü’nde ne hikmettir bilmiyoruz uzun zamandan beri deniz bisikletlerinin kaldırılmasıyla alakalı sıkıntı yaşıyorduk. Bir gerekçe gösterilmeden dün itibarıyla buna son verildi. Burada elemanlara istihdam sağlıyorduk, dolayısıyla turistler gelerek belli miktarda döviz bırakıyordu. Yetkililerin bize verdiği somut bir cevap yok.

#5
Foto - Deniz bisikletleri yasaklandı

Yanımıza gelip bizimle konuşmalarını, bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Turistiler ilimize döviz bırakmayacaksa, gelen turistler sandalları kullanamayacaksa bu durum herkesi olumsuz etkiler. Dolayısıyla biz de elemanlarımızı çıkartmak zorunda kalacağız. Tesisler 200'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Yetkililerden bu konu ile ilgilenmelerini bekliyoruz. Bu işi çözelim, bu işin adını koyalım. Belge verilecekse belge verilsin. Konuyla alakalı birçok kuruma gittik ancak hiçbir kurumdan randımanlı cevap alamadık. Bize gerekçe söylemiyorlar, sadece kaldırıldığını belirtiyorlar” dedi.

#6
Foto - Deniz bisikletleri yasaklandı

Deniz bisikletleri kaldırılınca Arap turistlerden tepki aldıklarını belirten işletme görevlilerinden Mustafa Hatipoğlu, tesislerin boş kaldığını kaydederek, “Yıllarca işletmeciliğini yapmış olduğumuz deniz bisikletleri son alınan kararla iptal edilerek, gölden kaldırılması yönünde tarafımıza bir açıklama geldi.

#7
Foto - Deniz bisikletleri yasaklandı

Biz de kanun gereği istenilen düzenlemeleri yaptık, tüm deniz bisikletlerini boşalttık. Özellikle Arap turistlerden çok tepkiler aldık. Bize 'Neden verilmiyor?' diye sorulduğunda biz de kendilerine alınan kararı söylüyoruz. Bu saatlerde burasının çok canlı olması gerekiyordu ancak tesisimiz bomboş. Üç tane işletmeyiz, hepsi aynı şekilde boş. İş yapamaz duruma geldik” diye konuştu.

#8
Foto - Deniz bisikletleri yasaklandı

#9
Foto - Deniz bisikletleri yasaklandı

#10
Foto - Deniz bisikletleri yasaklandı

‘Hukuk da hukuk’ diyene bak sen! Sevgi pıtırcığı Ersan Şen bakın kimin avukatı çıktı
Siyaset

‘Hukuk da hukuk’ diyene bak sen! Sevgi pıtırcığı Ersan Şen bakın kimin avukatı çıktı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhaliflere yaranmak için kanal kanal gezip bağıra çağıra, "Hukuk, il..
Nagehan Alçı doğruladı! Rasim Ozan hakkında şok eden iddialar
Gündem

Nagehan Alçı doğruladı! Rasim Ozan hakkında şok eden iddialar

Gazeteciler nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın 13 yıllık evliliği resmen bitiyor. 40 milyon lira tazminat, 60 bin lira nafaka istediğ..
Ender görülen görüntü! Burası Cizre değil İstanbul
Yerel

Ender görülen görüntü! Burası Cizre değil İstanbul

Bunaltan sıcakların etkili olduğu mega kent İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ısl..
Mert Başaran konum verdi! ‘Buralardan arsa alan servet kazanır’
Ekonomi

Mert Başaran konum verdi! ‘Buralardan arsa alan servet kazanır’

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran yeni yatırım tavsiyesini açıkladı. Başaran'ın kullandığı ifadeler dikkat çekti.
Milli Eğitim’de yönetici atama sonuçları belli oluyor!
Eğitim

Milli Eğitim’de yönetici atama sonuçları belli oluyor!

Milli Eğitim Bakanlığı’a bağlı Okul Müdür ve Okul Müdür Yardımcıları Yeniden yönetici atama kapsamında açıklanan takvim doğrultusunda yapıla..
Ahmet Hakan,
Medya

Ahmet Hakan, "Bu, süper yeni bir durum" deyip duyurdu! İlk kez oluyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li belediye başkanları toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23