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Siyaset
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Deniz Baykal toprağa verildi

2023-02-14 16:06:40
Deniz Baykal toprağa verildi

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın cenazesi, Devlet Mezarlığı'na defnedildi.

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Foto - Deniz Baykal toprağa verildi

Baykal'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle'de bulunan Devlet Mezarlığı'na getirildi.

#2
Foto - Deniz Baykal toprağa verildi

Buradaki törene, Baykal'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve eski siyasetçiler katıldı.

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Foto - Deniz Baykal toprağa verildi

84 yaşında vefat eden Deniz Baykal'ın cenazesi duaların ardından toprağa verildi.

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Foto - Deniz Baykal toprağa verildi

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