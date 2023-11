'BÜTÜN ORGANLARIN İŞLEYİŞİNİ MAHVEDEBİLİR' Her ne kadar iki araştırmacı bu diyet kapsamında olumlu değişimler yaşadıklarını kaydetse de durum pek de normal değildi. Günümüzde de tek bir besinin mucizesine sığınarak yapılan diyetler kısa vadede sonuç verirken, uzun vadede büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Öte yandan yalnızca karbonhidrat, protein ya da mineral bakımından beslenmek ve diğer besin öğelerini görmezden gelmek oldukça sakıncalı. Peki uzmanlar ne diyor? Konuyla ilgili açıklama yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, "İnsan vücudunun iyi bir şekilde çalışması için makro ve mikro besinlere ihtiyaç var. Makro besinler poteinler, yağlar ve karbonhidratlardır. Mikro besinler ise vitaminler ve minerallerdir. Böylesine bir et diyeti yapan birinin bitkisel beslenmeyerek et ve et kaynaklı yağ alması bu durumda karbonhidrat ve mikro element dediğimiz sebze meyve ve salatalardan gelen vitaminleri, mineralleri almadığı anlamına gelir" dedi.